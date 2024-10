Good news No EMI Hike : घर खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर: RBI ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव

RBI Keeps Repo Rate Unchanged, EMI Stable : इस बार एमपीसी में निवर्तमान बाहरी सदस्यों की जगह तीन नए सदस्यों को शामिल किया गया। एमपीसी में शामिल नए बाहरी सदस्यों में प्रोफेसर राम सिंह, निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय, सौगत भट्टाचार्य, अर्थशास्त्री; और डॉ. नागेश कुमार, निदेशक और मुख्य कार्यकारी, औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान।

Repo Rate का EMI पर क्या असर होता है? RBI की MPC की बैठक हर दो महीने में होती है और इसमें शामिल रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास समेत छह सदस्य महंगाई समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा करती है, इसमें कुल 6 सदस्य होते है। यहां बता दें कि रेपो रेट का सीधा कनेक्शन बैंक लोन लेने वाले ग्राहकों से होता है। इसके कम होने से लोन की ईएमआई घट जाती है और इसमें इजाफा होने से ये बढ़ जाती है। रेपो रेट का उपयोग INFLATION को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।

5 सदस्य जो बदलाव के पक्ष में नही थे RBI गवर्नर ने 7 अक्टूबर को शुरू हुई MPC MEET में लिए गए फैसलों के बारे में बताते हुए कहा कि इस बार एमपीसी में 3 नए सदस्य जुड़े हैं और ग्लोबल हालातों समेत अन्य पहलुओं पर विचार करने के बाद बैठक के दौरान 6 में से 5 सदस्यों ने ब्याज दरों को 6.5% रखने पर अपना वोट दिया। RBI गवर्नर ने कहा की पालिसी का रुख विथद्रवल ऑफ़ अकमॉन्डेशन से चेंज करते हुए अब Neutral कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर बने उतार-चढ़ाव भरे हालातों के बावजूद देश में महंगाई को काबू में हम कामयाब रहे है इसके साथ ही भारत की ECONOMIC GROWTH को गति मिली है।

RBI गवर्नर ने भारत की GDP को लेकर ये बात कही RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने जानकारी देते हुए कहा की FY2025 की दूसरी तिमाही के लिए GDP अनुमान 7.2 फीसदी से घटाकर 7 फिसदी करने का ऐलान किया तोह वही तीसरी तिमाही के लिए 7.3 से बढ़ाकर 7.4 फीसदी किया गया है,2026 के पहली तिमाही के लिए GDP दर 7.3 फीसदी दर बढ़ने की उम्मीद की है।

आरबीआई गवर्नर ने महात्मा गांधी की उक्ति के साथ वक्तव्य का समापन किया

आरबीआई गवर्नर ने महात्मा गांधी की उक्ति के साथ वक्तव्य का समापन किया

आरबीआई ने एमपीसी की बैठक में लिए गए फैसलों का एलान करने के बाद महात्मा गांधी की प्रसिद्ध उक्ति भी दोहराई। उन्होंने कहा, "when the method is good success is bound to come in the end"(अगर आपके काम करने का तरीका ठीक है तो सफलता को आपके पास आना ही पड़ता है)।