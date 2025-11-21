अब ओवरटाइम पर मिलेगा दोगुना वेतन, महिलाओं को पुरुषों के बराबर सैलरी, भारत सरकार ने लागू किये 4 लेबर कोड

केंद्रीय मंत्री ने अपनी पोस्ट में लिखा, ''मोदी सरकार की गारंटी: हर श्रमिक का सम्मान! आज से देश में नई श्रम संहिताएं लागू हो गई हैं। इसमें सभी कामगारों को समय से न्यूनतम वेतन की गारंटी मिलेगी। युवाओं को नियुक्ति पत्र की गारंटी मिलेगी। महिलाओं को समान वेतन और सम्मान की गारंटी मिलेगी। 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। फिक्स टर्म कर्मचारियों को एक साल बाद ग्रेच्युटी की गारंटी मिलेगी।"