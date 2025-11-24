HAL के शेयर में क्यों आई आज बड़ी गिरावट? जानिए क्या आया कंपनी का बयान

दुबई एयर शो में हुई दुर्घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें विमान को नीचे गिरते और तुरंत आग लगते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में उड़ रहा विमान तेजस, एक 4.5 जनरेशन, सिंगल-इंजन मल्टीरोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसे ऐयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (ADA) ने डिजाइन किया है और हिंदुस्तान ऐयरोनॉटिक्स लिमिटेड इसका निर्माण करती है। इस कारण बाजार में निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। केवल एचएएल ही नहीं, बल्कि उसके साथ कई डिफेंस कंपनियों के शेयर भी फिसल गए हैं।