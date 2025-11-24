HAL के शेयर में क्यों आई आज बड़ी गिरावट? जानिए क्या आया कंपनी का बयान

एचएएल का शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुआ है। (Photo: X/@HALHQBLR)
HAL Share News: दुबई एयर शो के दौरान तेजस फाइटर जेट दुर्घटना के बाद सोमवार सुबह हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के शेयर 9 फीसदी तक गिर गए। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि यह “असाधारण परिस्थितियों में हुई एक अलग घटना” है और इसका बिजनेस, डिलीवरी या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। डिफेंस सेक्टर के कई अन्य स्टॉक्स भी आज दबाव में दिखे।
दुबई में 21 नवंबर को एयर शो के दौरान तेजस लड़ाकू विमान के क्रैश होने से भारतीय वायुसेना (IAF) के एक अधिकारी की मौत हो गई थी। इसके बाद सोमवार 24 नवंबर को HAL के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई। बीएसई पर यह स्टॉक 4,205.25 रुपये तक गिर गया, जो पिछले 7 महीनों का सबसे निचला स्तर है। हालांकि, बाद में गिरावट थोड़ी कम हुई और यह 3.31 फीसदी या 152 रुपये गिरकर 4,443 रुपये पर बंद हुआ।
दुबई एयर शो में हुई दुर्घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें विमान को नीचे गिरते और तुरंत आग लगते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में उड़ रहा विमान तेजस, एक 4.5 जनरेशन, सिंगल-इंजन मल्टीरोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसे ऐयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (ADA) ने डिजाइन किया है और हिंदुस्तान ऐयरोनॉटिक्स लिमिटेड इसका निर्माण करती है। इस कारण बाजार में निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। केवल एचएएल ही नहीं, बल्कि उसके साथ कई डिफेंस कंपनियों के शेयर भी फिसल गए हैं।
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने आधिकारिक बयान में कहा कि यह दुर्घटना असामान्य परिस्थितियों में हुई एक अलग घटना है और इससे कंपनी के संचालन, वित्तीय प्रदर्शन, या भविष्य की डिलीवरी पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तरह आईएएफ ने भी पुष्टि की है कि दुर्घटना में पायलट की मौत हुई है और मामले की जांच के लिए कॉर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया जा रहा है।
रिसर्च एनालिस्ट अभिनव तिवारी के अनुसार, मार्च 2024 और फरवरी 2019 में भी ऐसी दुर्घटनाओं के बाद एचएएल के शेयर गिरे थे। लेकिन यह तब ही चिंता का विषय होता है, जब कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई बड़ी कमी निकल आए। एचएएल के पास अभी भी मजबूत ऑर्डर बुक हैं और यह भारत की डिफेंस इकोसिस्टम का अहम हिस्सा है।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग