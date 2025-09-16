Hero Motors ला रही है 1200 करोड़ का IPO, 10 रुपये होगी शेयर की फेस वैल्यू, जानिए डिटेल्स

Hero Motors IPO: अगर आप आईपीओ में पैसा लगाते हैं, तो आपके लिए एक बड़ा मौका आ रहा है। हीरो मोटर्स अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी SEBI से IPO लॉन्च करने की मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने बाजार नियामक को सौंपी गई फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है। यह ऑटो कंपोनेंट मैन्यूफैक्चरर कंपनी आईपीओ के जरिए 1,200 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। आईपीओ में नया इक्विटी इश्यू और ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल होगा।