Hero Motors ला रही है 1200 करोड़ का IPO, 10 रुपये होगी शेयर की फेस वैल्यू, जानिए डिटेल्स

Hero Motors IPO: अगर आप आईपीओ में पैसा लगाते हैं, तो आपके लिए एक बड़ा मौका आ रहा है। हीरो मोटर्स अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी SEBI से IPO लॉन्च करने की मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने बाजार नियामक को सौंपी गई फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है। यह ऑटो कंपोनेंट मैन्यूफैक्चरर कंपनी आईपीओ के जरिए 1,200 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। आईपीओ में नया इक्विटी इश्यू और ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल होगा।
आईपीओ में 800 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर जारी किये जाएंगे। कंपनी इस रकम का उपयोग कर्ज चुकाने (285 करोड़ रुपये), गौतम बुद्ध नगर प्लांट में नए उपकरणों पर निवेश करने (237 करोड़ रुपये), संभावित अधिग्रहणों की फंडिंग करने और सामान्य कॉर्पोरेट जरूरतों को पूरा करने में करेगी। 400 करोड़ के OFS में से 390 करोड़ रुपये के शेयर OP Munjal Holdings बेचेगी। जबकि Bhagyoday Investments और Hero Cycles 5-5 करोड़ के शेयर बेचेंगे।
IPO में इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये रखा गया है। आईपीओ में 50% हिस्सा योग्य संस्थागत खरीदारों (QIBs) के लिए, 15% गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए और 35% खुदरा निवेशकों के लिए रिजर्व होगा। हीरो मोटर्स प्री-IPO प्लेसमेंट के जरिए 160 करोड़ रुपये तक जुटाने का विकल्प भी अपना सकती है, जिससे फ्रेश इश्यू का आकार उसी अनुपात में घट जाएगा।
इस इश्यू के लिए ICICI Securities, DAM Capital Advisors और JM Financial बुक-रनिंग लीड मैनेजर्स होंगे। जबकि KFin Technologies रजिस्ट्रार की भूमिका निभाएगी।
पंकज मुंजाल (हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल के चचेरे भाई) के नेतृत्व वाली हीरो मोटर्स ने अगस्त 2024 में 900 करोड़ रुपये के IPO के लिए आवेदन किया था। बाद में जुलाई 2025 में कंपनी ने अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दोबारा जमा किया और इश्यू साइज बढ़ाकर 1,200 करोड़ रुपये कर दिया। कंपनी टू-व्हीलर्स के लिए इंजन और ट्रांसमिशन पार्ट्स बनाती है और BMW, Ducati और Harley-Davidson जैसी वैश्विक कंपनियों को सप्लाई करती है।