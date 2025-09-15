नए GST रेट लागू होने से पहले ही 6 लाख करोड़ रुपये का हो गया फायदा, पिछले 1 महीने में कुछ ऐसे बदली फिजा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को जीएसटी दरों में राहत की घोषणा की थी। इसे अब एक महीना हो गया है। इस एक महीने में भारतीय शेयर बाजार में अच्छी-खासी तेजी दर्ज हुई है। इस एक महीने में भारतीय बाजार में खपत-आधारित उछाल देखी गई। ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर में जोरदार बढ़त आई है। निवेशक अपने पोर्टफोलियो को भारत की कंजंप्शन रिवाइवल स्टोरी के ईर्द-गिर्द पुनर्गठित कर रहे हैं। जीएसटी दरों में संशोधन की घोषणा के बाद पिछले एक महीने में भारतीय शेयर बाजार में निवशेकों को 6 लाख करोड़ रुपये का फायदा हो चुका है।