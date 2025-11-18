Patrika LogoSwitch to English

कारोबार

Highest FD Rates: एफडी पर यहां मिल रहा 7.60% तक का भारी ब्याज, सीनियर सिटीजंस को और ज्यादा है फायदा, जानिए रेट्स

NBFC FD Interest Rates: आमतौर पर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एफडी पर बैंकों से अधिक ब्याज दर ऑफर करते हैं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस अपने ग्राहकों को एफडी पर 7.10 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रही है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

image

Thalaz Sharma

Nov 18, 2025

NBFC FD interest rates

एनबीएफसी एफडी पर बैंकों से अधिक ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं। (PC: Pixabay)

Highest FD Rates in India: अगर आप एफडी कराने जा रहे हैं, तो पहले विभिन्न बैंकों और एनबीएफसी द्वारा ऑफर की जा रही ब्याज दरों की तुलना अवश्य कर लें। एफडी की ब्याज दर में 0.5 से 1 फीसदी का फर्क भी लंबी अवधि में बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। अगर आपको 5 साल के लिए 10 लाख रुपये की एफडी पर 1 फीसदी ब्याज ज्यादा मिलता है, तो आप एफडी के पूरे होने तक 50,000 रुपये ज्यादा कमा लेंगे। वहीं, अगर जमा राशि 20 लाख रुपये कर दी जाए तो यह मुनाफा 1 लाख तक पहुंच सकता है। आइए जानते हैं कि एफडी पर टॉप एनबीएफसी बजाज फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, सुंदरम होम फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस कितना ब्याज ऑफर कर रहे हैं।

श्रीराम फाइनेंस

यह एनबीएफसी आपको एफडी पर 7 से 7.60 प्रतिशत तक ब्याज दर देती है। यह एनबीएफसी 12 महीने की एफडी पर 7 फीसदी, 15 महीने की एफडी पर 7.25 फीसदी, 18 से 23 महीने की एफडी पर 7.15 फीसदी, 24 से 35 महीने की एफडी पर 7.25 फीसदी और 36 से 60 महीने की एफडी पर 7.60 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रही है। यहां पर सीनियर सिटीजन को 0.50 फीसदी अधिक ब्याज दर मिलती है।

एफडी अवधिसामान्य ग्राहकों के लिए ब्याज दरसीनियर सिटीजन के लिए ब्याज दर (+0.50%)
12 महीने7.00%7.50%
15 महीने7.25%7.75%
18–23 महीने7.15%7.65%
24–35 महीने7.25%7.75%
36–60 महीने7.60%8.10%

बजाज फाइनेंस

बजाज फाइनेंस एक साल से पांच साल तक की एफडी पर 6.6 प्रतिशत से 6.95 प्रतिशत तक ब्याज दर ऑफर कर रहा है। 12 से 14 महीने की एफडी पर 6.6 फीसदी ब्याज दर, 14 से 23 महीने की एफडी पर 6.75 फीसदी ब्याज दर और 24 से 60 महीने की एफडी पर 6.95 फीसदी ब्याज दर ऑफर हो रही है। इसी के साथ सीनियर सिटीजन को बजाज फिनसर्व से 0.35 फीसदी अधिक ब्याज दर मिलती है।

एफडी अवधिसामान्य ग्राहकों के लिए ब्याज दरसीनियर सिटीजन के लिए ब्याज दर (+0.35%)
12–14 महीने6.60%6.95%
14–23 महीने6.75%7.10%
24–60 महीने6.95%7.30%

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस

यह एनबीएफसी अपने ग्राहकों को एफडी पर 6.70 से 6.90 फीसदी सालाना ब्याज दर दे रही है। यहां आप 3 करोड़ रुपये तक की रकम जमा करवा सकते हैं। यहां 1 साल की एफडी पर 6.7 फीसदी, 15 महीने की एफडी पर 6.75 फीसदी, 18 महीने की एफडी पर 6.75 फीसदी, 2 साल की एफडी पर 6.8 फीसदी, 3 साल की एफडी पर 6.85 फीसदी और 5 साल की एफडी पर 6.9 फीसदी ब्याज दर ऑफर हो रही है। सीनियर सिटीजन को 0.25 फीसदी ज्यादा ब्याज दर मिलती है।

एफडी अवधिसामान्य ग्राहकों के लिए ब्याज दरसीनियर सिटीजन के लिए ब्याज दर (+0.25%)
1 साल6.70%6.95%
15 महीने6.75%7.00%
18 महीने6.75%7.00%
2 साल6.80%7.05%
3 साल6.85%7.10%
5 साल6.90%7.15%

पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस

पीएनबी हाउसिंग 12 से 60 महीनों की एफडी पर 6.85 से 7.10 प्रतिशत की ब्याज दर दे रही है। यह एनबीएफसी 12 से 23 महीने की एफडी पर 6.85 फीसदी, 24 से 35 महीने की एफडी पर 7 फीसदी, 36 से 47 महीने की एफडी पर 7.10 फीसदी, 48 से 59 महीने की एफडी पर 7.10 फीसदी और 60 महीने की एफडी पर 7.10 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। सीनियर सिटीजन को यहां 0.25 फीसदी ज्यादा ब्याज दर मिलती है।

एफडी अवधिसामान्य ग्राहकों के लिए ब्याज दरसीनियर सिटीजन के लिए ब्याज दर (+0.25%)
12–23 महीने6.85%7.10%
24–35 महीने7.00%7.25%
36–47 महीने7.10%7.35%
48–59 महीने7.10%7.35%
60 महीने7.10%7.35%

सुंदरम होम फाइनेंस

सुंदरम होम फाइनेंस आपको 6.70 से 7.15 प्रतिशत ब्याज दर ऑफर कर रही है। यहां 12 महीने की एफडी पर 6.7 फीसदी, 24 और 36 महीने की एफडी पर 7 फीसदी, 48 और 60 महीने की एफडी पर 7.15 फीसदी ब्याज दर ऑफर हो रही है।

एफडी अवधिसामान्य ग्राहकों के लिए ब्याज दरसीनियर सिटीजन के लिए ब्याज दर (+0.50%)
12 महीने6.70%7.20%
24 महीने7.00%7.50%
36 महीने7.00%7.50%
48 महीने7.15%7.65%
60 महीने7.15%7.65%

यहां सीनियर सिटीजन को 0.50 फीसदी ज्यादा ब्याज दर मिलती है।

Published on:

18 Nov 2025 01:41 pm

