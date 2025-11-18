Highest FD Rates: एफडी पर यहां मिल रहा 7.60% तक का भारी ब्याज, सीनियर सिटीजंस को और ज्यादा है फायदा, जानिए रेट्स

Highest FD Rates in India: अगर आप एफडी कराने जा रहे हैं, तो पहले विभिन्न बैंकों और एनबीएफसी द्वारा ऑफर की जा रही ब्याज दरों की तुलना अवश्य कर लें। एफडी की ब्याज दर में 0.5 से 1 फीसदी का फर्क भी लंबी अवधि में बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। अगर आपको 5 साल के लिए 10 लाख रुपये की एफडी पर 1 फीसदी ब्याज ज्यादा मिलता है, तो आप एफडी के पूरे होने तक 50,000 रुपये ज्यादा कमा लेंगे। वहीं, अगर जमा राशि 20 लाख रुपये कर दी जाए तो यह मुनाफा 1 लाख तक पहुंच सकता है। आइए जानते हैं कि एफडी पर टॉप एनबीएफसी बजाज फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, सुंदरम होम फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस कितना ब्याज ऑफर कर रहे हैं।