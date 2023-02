हिंडनबर्ग रिपोर्टः अब अमीरों की टॉप-20 लिस्ट से भी बाहर हुए गौतम अडानी, बीते 24 घंटे में 10.7 अरब डॉलर गंवाए

Submitted by:

नई दिल्ली Feb 03, 2023

Gautam Adani out From Top 20 Billionaires List: अमरीकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने गौतम अडानी के साम्राज्य को पतन की ओर ला दिया है। अडानी की कंपनियों के शेयर में सुनामी मची है। लगातार गिर रहे शेयर से अडानी की नेटवर्थ पर भी बुरा असर पड़ा है। जिससे अब अडानी दुनिया के टॉप-20 अमीरों की लिस्ट से भी बाहर हो गए हैं।

Hindenburg Report Effect: Gautam Adani now out From Top 20 Billionaires List, Net Worth Fall Continue