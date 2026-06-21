21 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

ITR Filing 2026: रेंटल इनकम पर क्या हैं छूट के नियम, कब भरना पड़ेगा आपको टैक्स?

Rental Income Tax Explain: अगर आपकी इनकम सिर्फ किराए से आती है तो भी टैक्स छूट सीमा पार करने पर ITR भरना अनिवार्य है। जानिए किराए से होने वाली आमदनी पर कितनी छूट होती है और कौनसा फॉर्म भरना चाहिए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Jun 21, 2026

rental income only ITR filing rules

किराए से होने वाली कमाई यदि छूट की लिमिट से ज्यादा है तो उस पर टैक्स लगता है। (PC: Freepik)

Rental Income Tax Rules: बहुत से मकान मालिकों को यह लगता है कि उनकी कमाई का जरिया सिर्फ किराया है, इसलिए उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। ऐसे में यह गलतफहमी आगे चलकर जुर्माने और टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिलने का कारण बन सकती है। असल में डिपार्टमेंट यह नहीं देखता कि आपकी कमाई कितने स्रोतों से आ रही है, बल्कि यह देखता है कि आपकी कुल आमदनी छूट की सीमा से ज्यादा है या नहीं। यदि आपकी एकमात्र आय किराये से है, तब भी आपको ITR फाइल करना होगा। यदि आपकी कुल आय (Gross Total Income) मूल छूट सीमा (Basic Exemption Limit) से अधिक है या आपने कुछ निर्धारित हाई वैल्यू के लेनदेन किए हैं, तो आपको ITR भरना होगा।

कितनी मिलती है छूट

अगर आप सिर्फ किराए पर निर्भर हैं, तब भी नई टैक्स व्यवस्था में 3 लाख रुपए और पुरानी व्यवस्था में 2.5 लाख रुपए की सालाना लिमिट पार करने पर रिटर्न भरना अनिवार्य हो जाता है। हालांकि, टैक्स डिपार्टमेंट सीधे पूरे किराए पर टैक्स नहीं लगाता। पहले इसमें से नगर निगम को चुकाए गए टैक्स घटाए जाते हैं। इसके बाद जो रकम बचती है उस पर मरम्मत और रखरखाव के लिए 30 प्रतिशत की एकमुश्त छूट मिलती है। इसके साथ ही इनकम टैक्स के सेक्शन 24(b) के तहत अगर मकान होम लोन से खरीदा गया है तो उसके ब्याज पर भी छूट का क्लेम किया जा सकता है। इन सभी कटौतियों के बाद जो रकम बचती है, उसी पर टैक्स की देनदारी तय होती है।

नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था में अंतर

BDO इंडिया में ग्लोबल मोबिलिटी सर्विसेज, टैक्स और रेगुलेटरी एडवाइजरी की पार्टनर दीपाश्री शेट्टी ने बताया कि दोनों टैक्स व्यवस्थाओं में सिर्फ रुपयों की लिमिट का ही अंतर नहीं है, बल्कि एक अंतर यह भी है यदि प्रॉपर्टी से कोई नुकसान होता है, तो वह दूसरी आमदनी से एडजेस्ट (Set Off) नहीं किया जा सकता, जबकि पुरानी व्यवस्था में यह सुविधा मिलती है। इसलिए सिर्फ छूट की सीमा देखकर नहीं, बल्कि अपनी पूरी आर्थिक स्थिति समझकर ही यह तय करना चाहिए कि कौन सी व्यवस्था फायदेमंद रहेगी।

फॉर्म चुनने में रखें सावधानी

फॉर्म चुनने में भी सावधानी जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति की आय केवल एक प्रॉपर्टी से है और इनकम 50 लाख से कम है, तो उसे ITR-1 फॉर्म भरना चाहिए। लेकिन यदि उसकी आय दो या अधिक प्रॉपर्टीज से है तो उसे ITR-2 फॉर्म भरना चाहिए। इसलिए यदि सिर्फ किराए से आमदनी हो रही है, तो भी ITR फाइल करना जरूरी है। इन दोनों ही फॉर्म की लास्ट डेट 31 जुलाई 2026 है।

EV की Battery खराब हुई तो आएगा लाखों रुपये का खर्चा, क्या नॉर्मल इंश्योरेंस में मिल पाएगा आपको कवर?

ये भी पढ़ें
Electric Vehicle Insurance

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Business news

Updated on:

20 Jun 2026 05:36 pm

Published on:

21 Jun 2026 10:00 am

Hindi News / Business / ITR Filing 2026: रेंटल इनकम पर क्या हैं छूट के नियम, कब भरना पड़ेगा आपको टैक्स?

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Jio IPO: रेवेन्यू और मुनाफे में इजाफे के बावजूद जियो के लिए दिख रहे हैं ये 6 रेड फ्लैग्स, पैसा लगाने से पहले रखें ध्यान

Jio Platforms IPO
कारोबार

20 लाख का पैकेज, बचत एक पैसा नहीं! क्या करूं? 30 साल के युवा ने लोगों से मांगी सलाह, मिले ये जवाब

Personal Finance
कारोबार

EV की Battery खराब हुई तो आएगा लाखों रुपये का खर्चा, क्या नॉर्मल इंश्योरेंस में मिल पाएगा आपको कवर?

Electric Vehicle Insurance
कारोबार

Personal Loan पर कहां है सबसे कम ब्याज दर, 2,3,5 साल के लिए लें 5 लाख का कर्ज तो कितने की बनेगी EMI?

Personal Loan Calculator
कारोबार

Gold Price: इस हफ्ते 10,000 रुपये टूटी चांदी, सोना 3,000 रुपये फिसला, क्यों आ रही गिरावट? एक्सपर्ट से समझिए

Gold Price Outlook
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.