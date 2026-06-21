ITR Filing 2026: रेंटल इनकम पर क्या हैं छूट के नियम, कब भरना पड़ेगा आपको टैक्स?

Rental Income Tax Rules: बहुत से मकान मालिकों को यह लगता है कि उनकी कमाई का जरिया सिर्फ किराया है, इसलिए उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। ऐसे में यह गलतफहमी आगे चलकर जुर्माने और टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिलने का कारण बन सकती है। असल में डिपार्टमेंट यह नहीं देखता कि आपकी कमाई कितने स्रोतों से आ रही है, बल्कि यह देखता है कि आपकी कुल आमदनी छूट की सीमा से ज्यादा है या नहीं। यदि आपकी एकमात्र आय किराये से है, तब भी आपको ITR फाइल करना होगा। यदि आपकी कुल आय (Gross Total Income) मूल छूट सीमा (Basic Exemption Limit) से अधिक है या आपने कुछ निर्धारित हाई वैल्यू के लेनदेन किए हैं, तो आपको ITR भरना होगा।