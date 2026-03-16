US-Iran war: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कैसे निकले LPG से भरे 2 भारतीय जहाज, जानिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा

US-Iran war: ईरान ने युद्ध के बीच दो भारतीय ध्वज वाले एलपीजी गैस टैंकरों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दी है। इससे एलपीजी संकट से जूझ रहे भारत को बड़ी राहत मिलने वाली है। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने इस पर कहा कि 'वार्ता से कुछ नतीजे निकले हैं और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है।' डॉ. जयशंकर ने कहा, 'मैं इस समय उनसे बातचीत में लगा हुआ हूं और मेरी बातचीत से कुछ परिणाम भी मिले हैं। यह प्रक्रिया जारी है। अगर इससे परिणाम मिल रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से मैं इसे आगे भी जारी रखूंगा। भारत के नजरिए से बेहतर है कि हम तर्क और समन्वय के जरिए समाधान निकालें।'