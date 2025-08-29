ITR भरने के कितने दिन बाद मिलता है Income Tax Refund? इस तरह चेक करें स्टेटस

जब आप अपनी आईटीआर फाइलिंग का वेरिफिकेशन कर लेते हैं, उसके 7 से 21 दिन के भीतर रिफंड की प्रोसेसिंग शुरू होती है। इनकम टैक्स विभाग के अनुसार, करदाता के खाते में रिफंड क्रेडिट होने में 4 से 5 दिन का समय लगता है। टैक्सपेयर द्वारा रिटर्न को ई-वेरीफाई करने के बाद ही टैक्स विभाग द्वारा आईटीआर रिफंड की प्रोसेस शुरू की जाती है। अगर आपका अकाउंट प्री-वैलिडेटेड है, तो आपका आईटीआर रिफंड तेजी से आएगा।