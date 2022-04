PAN Card : आधार कार्ड के जरिए करें ई-पैन कार्ड के लिए आवेदन, जानें इसका आसान प्रोसेस

वित्तीय लेनदेन के लिए जरूरी है पैन कार्ड

आधार कार्ड की तरह पैन कार्ड भी अहम दस्तावेज है। वित्तीय लेनदेन में पैन कार्ड जरूरी होता है। कोई 50,000 रुपए से अधिक की लेनदेन करता है तो इसलिए पैन कार्ड आवश्यक है। इसके अलावा कई सारे सरकारी कार्यों में पैन कार्ड की जरूरत होती है। बच्चे के 18 साल के होने के बाद ही उसे पैन कार्ड बनवाने की सलाह दी जाती है क्योंकि यह बैंक अकाउंट खोलने से लेकर कई अन्य वित्तीय काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।





— सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in. पर जाएं।— होम पेज पर Quick Links सेक्शन में जाकर Instant PAN through Aadhaar पर क्लिक करें।— अब Get New PAN के लिंक पर क्लिक करिए। अब इंस्टेंट पैन रिक्वेस्ट वेबपेज खुलेगा।— इसके बाद अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें।— अब Generate Aadhar OTP पर क्लिक करिए। पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी मिलेगा।— अब ओटीपी दर्ज कर Validate Aadhaar OTP पर क्लिक करें। इसके बाद Continue पर क्लिक करें।— इसके बाद पैन रिक्वेस्ट सबमिशन पेज पर रि-डायरेक्ट हो जाए। यहां आधार डिटेल की पुष्टि करने के बाद नियम व शर्तों को एक्सेप्ट करना होगा।— इसके बाद Submit PAN Request पर क्लिक करें।— इसके बाद एक एकनॉलेजमेंट नंबर जेनरेट होगा। आप इस एक्नॉलेजमेंट नंबर को नोट कर लीजिए।