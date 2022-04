Aadhaar Card : बिना एड्रेस प्रूफ के कैसे बदलें आधार का पता, जानिए क्या है नया तरीका

आधार कार्ड अपडेट करवाने को लेकर सबसे बड़ी मुश्किल एड्रेस प्रूफ की होती है। काफी लोगों इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो लोग किराए के घर में रहते है, घर बदलने के बाद उन को यह परेशानी होती है। ऐसे में आधार कार्ड अपडेट करने के लिए उनके पास कोई प्रूफ नहीं रहता।

नई दिल्ली Published: April 05, 2022 09:33:19 pm

आज आधार कार्ड हमारी जिंदगी का एक महत्‍वपूर्ण दस्‍तावेज बन चुका है। आधार के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं जैसे बैंक अकाउंट, सब्सिडी, सरकारी खाते, सरकारी डिटेल्स, पैन कार्ड आदि। आधार कार्ड बाकी कागजातों से इसलिए अलग होता है क्योंकि इसमें नागरिकों की बायोमेट्रिक जानकारी दर्ज होती है। आधार की बढ़ती उपयोगिता के कारण इसे अपडेट रखना बहुत जरूरी है। कई बार आधार बनवाते वक्त कई जानकारियां गलत दर्ज हो जाती हैं या फिर वे अधूरी होती हैं। काफी लोगों आधार कार्ड अपडेट करवाते समय एड्रेस प्रूफ की परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो लोग किराए के घर में रहते है, मकान बदलने के बाद उन को यह परेशानी होती है। ऐसे में आधार कार्ड अपडेट करने के लिए उनके पास कोई प्रूफ नहीं रहता। आज आपको बताने जा रहे है कि बिना किसी प्रूफ भी ऑनलाइन पता बदल सकते हैं।

जानें इसका ऑनलाइन तरीका

-आधार वेलिडेशन लेटर में एक सीक्रेट कोड प्रिंट होता है, उसे आप नोट कर लें. -

— सबसे पहले UADIA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

— होमपेज पर Update Your Address Online पर क्लिक करें।

— इसके बाद Proceed To Update Address पर क्लिक करें और आधार नंबर दर्ज करें।

— अब कैप्चा कोड भरे और send OTP पर क्लिक करें।

— रजिस्टर मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उसके नंबर दर्ज कर लॉगिंग करें।

— अब आप Update Address Via Secret Code पर क्लिक करें।

— यहां आप वेलिडेशन लेटर पर 6 अंक का सीक्रेट कोड दर्ज करे ओर Proceed पर क्लिक करें।

— अब Aadhaar PIN Issued By UIDAI को सेलेक्ट करें और upload document पर जाए।

— अब अपना अपना आधार वेलिडेशन लेटर अपलोड कर दें। अंत में submit पर क्लिक करें।

