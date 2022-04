Aadhaar Card से कौन सा मोबाइल नंबर है लिंक, घर बैठे आसानी से ऐसे करें पता

आज के समय में आधार कार्ड हमारे सबसे अहम दस्तावेजों में शामिल हो गया है। अब हर जगह इसकी जरूरत पड़ती ही है। आधार कार्ड का इस्तेमाल आईडी प्रूफ के लिए किया जाने लगा है। आज हम आपको बताएंगे कि आधार से आपका कौन सा नोबाइल नंबर लिंक है इसे कैसे पता किया जाता है।

यूं करें चुटकियों में घर बैठे पता

— सबसे पहले UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in पर जाएं।

— होमपेज पर 'My Aadhaar' सेक्शन पर क्लिक करें।

— इसके बाद 'Aadhaar Service' विकल्प का चुनाव करे।

— यहां 'Verify an Aadhaar Number' पर जाए।

— यहां अपना 12 डिजिट का आधार नंबर दर्ज करें।

— इसके बाद अब आपको कैप्चा कोड डाले।

— अब आपको 'Proceed to Verify' पर क्लिक करना होगा।

— आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर के लास्ट के 3 डिजिट नजर आएगा।

— यदि कोई भी नंबर लिंक नहीं है, तो यहां नंबर नहीं दिखेगा।