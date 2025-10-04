PF खाते का बैलेंस चेक करना है? ये रहे 4 आसान तरीके, चुटकियों में हो जाएगा काम

उमंग ऐप के जरिए भी पीएफ खाते का बैलेंस चेक कर सकते हैं। (PC: Pexels)
How to Check EPF Balance: बहुत से लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि अपने पीएफ खाते का बैलेंस कैसे चेक करें। उन्हें पता ही नहीं रहता कि इसका क्या प्रोसेस है। आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, जिनसे आप चुटकियों में अपने पीएफ खाते का बैलेंस जान सकते हैं। इन तरीकों से आप पता लगा सकते हैं कि आपकी कंपनी आपके पीएफ खाते में हर महीने पैसा डाल भी रही है या नहीं। आइए जानते हैं।
अगर आपका मोबाइल नंबर आपके UAN (Universal Account Number) से जुड़ा है, तो आप सिर्फ एक मिस्ड कॉल से अपना बैलेंस जान सकते हैं। आपको मोबाइल नंबर 9966044425 पर मिस्ड कॉल करना होगा। यह कॉल अपने आप कट जाएगी। इसके बाद कुछ ही देर में EPFO से SMS मिलेगा, जिसमें आपका पीएफ बैलेंस लिखा होगा।
अगर आपका मोबाइल नंबर UAN से लिंक है, तो आप एक SMS भेजकर भी पीएफ खाते में मौजूदा बैलेंस की जानकारी पा सकते हैं। जिस नंबर पर एसएमएस करना है, वह 7738299899 है। आपको EPFOHO UAN ENG लिखकर इस नंबर पर SMS भेज देना है। यहां “ENG” का मतलब है अंग्रेजी में जानकारी। हिंदी में जानकारी पाने के लिए “ENG” की जगह “HIN” लिखना होगा। अब आपको कुछ एसएमएस आएंगे, जिनमें पीएफ खाते के बैलेंस की जानकारी होगी।
EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर आप अपनी पूरी PF पासबुक और ब्याज की डिटेल्स देख सकते हैं। इसके लिए आपको EPFO की वेबसाइट (https://www.epfindia.gov.in) पर जाना होगा। अब आपको “Employees” सेक्शन में जाकर “Member Passbook” पर क्लिक करना होगा। अब UAN और पासवर्ड डालकर लॉग-इन करें। अब आपको अपनी पूरी पीएफ पासबुक दिख जाएगी। इसमें आपको कर्मचारी और नियोक्ता का योगदान दिख जाएगा। आपको पीएफ पर मिला ब्याज भी यहां दिख जाएगा।
UMANG ऐप से आप न सिर्फ PF बैलेंस देख सकते हैं, बल्कि क्लेम भी सबमिट कर सकते हैं। साथ ही अपने क्लेम का स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाकर उमंग ऐप डाउनलोड करना होगा। अब अपने मोबाइल नंबर डालकर यहां रजिस्टर करना होगा। अब EPFO सेक्शन में जाकर आप अपनी EPF पासबुक, क्लेम स्टेटस और सर्विस हिस्ट्री देख सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग