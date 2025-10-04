PF खाते का बैलेंस चेक करना है? ये रहे 4 आसान तरीके, चुटकियों में हो जाएगा काम

How to Check EPF Balance: बहुत से लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि अपने पीएफ खाते का बैलेंस कैसे चेक करें। उन्हें पता ही नहीं रहता कि इसका क्या प्रोसेस है। आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, जिनसे आप चुटकियों में अपने पीएफ खाते का बैलेंस जान सकते हैं। इन तरीकों से आप पता लगा सकते हैं कि आपकी कंपनी आपके पीएफ खाते में हर महीने पैसा डाल भी रही है या नहीं। आइए जानते हैं।