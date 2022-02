e- shramik card: ई-श्रम कार्ड योजना की अगली किस्त आने वाली है, ई-श्रम कार्ड का पैसा कैसे करें चेक, यहां जानें

आप रोजाना मजदूरी, कृषि श्रमिक, कंस्ट्रक्शन वर्कर, सब्जीवाले, घरेलू नौकर या कोई भी अन्य मजदूर या कामगार हैं, तो सरकार की एक खास योजना आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। ये योजना है ई-श्रम कार्ड योजना। इसके तहत सरकार आपके खाते में एक निर्धारित रकम जमा करती है। जल्द ही इसकी किश्त आने वाली है।

केंद्र सरकार गरीब कल्याण के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही हैं। इन योजनाओं का लाभ लेकर लोग अपनी जीवन सुधार रहे हैं। आप भी अगर रोजाना मजदूरी, कृषि श्रमिक, कंस्ट्रक्शन वर्कर, सब्जीवाले, घरेलू नौकर या कोई अन्य मजदूर हैं तो आपके लिए भी सरकार की एक योजना फायदेमंद साबित हो सकती है। ये योजना है ई-श्रम कार्ड योजना। भारत सरकार ने संपूर्ण भारत के मजदूर परिवारों के लिए ई-श्रम कार्ड योजना का शुभारंभ किया है। इसके माध्यम से यूपी में गरीब मजदूर परिवारों को एक हजार रुपया महीना भत्ता एवं दो लाख रुपया दुर्घटना बीमा मिल रहा है।

How to check Next installment of e-shram card scheme is come