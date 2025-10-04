Mutual Funds में कैसे चेक करें अपना KYC स्टेटस, कैसे करें इसे अपडेट? जानिए तरीका

म्यूचुअल फंड में केवाईसी अपडेट होना जरूरी है। (PC: Freepik)
किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले आपका KYC (Know Your Customer) अपडेट होना जरूरी है। KYC अपडेट करने से पहले यह देखना महत्वपूर्ण है कि आपका वर्तमान KYC स्टेटस क्या है। आप यह जानकारी किसी भी AMC (एसेट मैनेजमेंट कंपनी) या RTA (रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट) की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना PAN नंबर दर्ज करना होगा। यहां आपका KYC स्टेटस वैलिडेटेड, रजिस्टर्ड, ऑन होल्ड या रिजेक्टेड के रूप में दिखाई देगा।
1️. किसी भी म्यूचुअल फंड या RTA की वेबसाइट पर जाएं, जहां आपका निवेश है।
2️. KYC स्टेटस लिंक पर क्लिक करें और अपना 10 अंकों वाला PAN नंबर दर्ज करें।
3️. कैप्चा कोड दर्ज करें।
4️. अब आपको अपना KYC स्टेटस दिख जाएगा।
अगर आपका KYC वैलिडेटेड है, तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अब आप किसी भी समय किसी भी म्यूचुअल फंड में लेन-देन कर सकते हैं।
अगर आपका KYC रजिस्टर्ड है, तो आप अपने मौजूदा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में लेन-देन जारी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी नए म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं जहां आपका निवेश पहले से नहीं है, तो आपको KYC दोबारा करनी होगी।
आप अपने PAN और आधार का उपयोग करते हुए XML, DigiLocker या m-Aadhaar के माध्यम से KYC अपडेट या KYC मॉडिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करके अपना स्टेटस KYC वैलिडेटेड में बदल सकते हैं।
अगर आपका KYC स्टेटस ऑन होल्ड या रिजेक्टेड है, तो म्यूचुअल फंड या RTA वेबसाइट पर इसका कारण भी दिखेगा। इसका कारण हो सकता है-
-मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी सत्यापित न होना,
-PAN और आधार लिंक न होना।
-KYC दस्तावेजों में कमी होना।
आपको वेबसाइट पर बताए गए निर्देशों का पालन करना होगा। एक बार जब आपका KYC स्टेटस रजिस्टर्ड या वैलिडेटेड में बदल जाता है, तो आप दोबारा लेन-देन शुरू कर सकते हैं।
आप एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) की वेबसाइट पर जाकर 43 AMCs के eKYC Modification पेज तक पहुंच सकते हैं। यदि आपको अपने KYC में बदलाव या संशोधन करना है, तो आप AMFI वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से eKYC मॉडिफिकेशन कर सकते हैं।
