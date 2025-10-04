Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Mutual Funds में कैसे चेक करें अपना KYC स्टेटस, कैसे करें इसे अपडेट? जानिए तरीका

How to Check MF KYC Status: आप अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी या रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट की वेबसाइट पर जाकर अपना केवाईसी स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना पैन नंबर दर्ज करना होगा।

2 min read

नई दिल्ली

image

Pawan Jayaswal

Oct 04, 2025

How to check MF KYC status

म्यूचुअल फंड में केवाईसी अपडेट होना जरूरी है। (PC: Freepik)

किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले आपका KYC (Know Your Customer) अपडेट होना जरूरी है। KYC अपडेट करने से पहले यह देखना महत्वपूर्ण है कि आपका वर्तमान KYC स्टेटस क्या है। आप यह जानकारी किसी भी AMC (एसेट मैनेजमेंट कंपनी) या RTA (रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट) की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना PAN नंबर दर्ज करना होगा। यहां आपका KYC स्टेटस वैलिडेटेड, रजिस्टर्ड, ऑन होल्ड या रिजेक्टेड के रूप में दिखाई देगा।

इस तरह चेक करें केवाईसी स्टेटस

1️. किसी भी म्यूचुअल फंड या RTA की वेबसाइट पर जाएं, जहां आपका निवेश है।
2️. KYC स्टेटस लिंक पर क्लिक करें और अपना 10 अंकों वाला PAN नंबर दर्ज करें।
3️. कैप्चा कोड दर्ज करें।
4️. अब आपको अपना KYC स्टेटस दिख जाएगा।

केवाईसी वैलिडेटेड

अगर आपका KYC वैलिडेटेड है, तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अब आप किसी भी समय किसी भी म्यूचुअल फंड में लेन-देन कर सकते हैं।

केवाईसी रजिस्टर्ड

अगर आपका KYC रजिस्टर्ड है, तो आप अपने मौजूदा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में लेन-देन जारी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी नए म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं जहां आपका निवेश पहले से नहीं है, तो आपको KYC दोबारा करनी होगी।

आप अपने PAN और आधार का उपयोग करते हुए XML, DigiLocker या m-Aadhaar के माध्यम से KYC अपडेट या KYC मॉडिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करके अपना स्टेटस KYC वैलिडेटेड में बदल सकते हैं।

केवाईसी ऑन होल्ड/रिजेक्टेड

अगर आपका KYC स्टेटस ऑन होल्ड या रिजेक्टेड है, तो म्यूचुअल फंड या RTA वेबसाइट पर इसका कारण भी दिखेगा। इसका कारण हो सकता है-

-मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी सत्यापित न होना,
-PAN और आधार लिंक न होना।
-KYC दस्तावेजों में कमी होना।

आपको वेबसाइट पर बताए गए निर्देशों का पालन करना होगा। एक बार जब आपका KYC स्टेटस रजिस्टर्ड या वैलिडेटेड में बदल जाता है, तो आप दोबारा लेन-देन शुरू कर सकते हैं।

केवाईसी में संशोधन

आप एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) की वेबसाइट पर जाकर 43 AMCs के eKYC Modification पेज तक पहुंच सकते हैं। यदि आपको अपने KYC में बदलाव या संशोधन करना है, तो आप AMFI वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से eKYC मॉडिफिकेशन कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Gold Price Today: सोने-चांदी में आई गिरावट, जानिए 24, 22 और 18 कैरेट गोल्ड के रेट्स
कारोबार

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

04 Oct 2025 10:56 am

Hindi News / Business / Mutual Funds में कैसे चेक करें अपना KYC स्टेटस, कैसे करें इसे अपडेट? जानिए तरीका

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

7वें वेतन आयोग को 156 दिन बाद मिल गया था चेयरमैन, 8वें पे कमीशन में क्या होगा?

Personal Finance Tips
पटना

Tata Capital IPO: सोमवार को आ रहा है टाटा ग्रुप का बड़ा आईपीओ, जानिए GMP और दूसरी डिटेल्स

Tata Capital IPO
कारोबार

भारत का सोने का भंडार बढ़ा, विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर के पार

कारोबार

भारत के IT सेक्टर के लिए गुड न्यूज, बढ़ेगी ग्रोथ रेट, कंपनियों को होगा फायदा

IT Sector Growth
कारोबार

मेटल और सरकारी बैंकों के शेयरों में तेजी से उछला मार्केट, उधर इन स्टॉक्स में आई गिरावट

Share Market News
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.