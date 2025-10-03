Patrika LogoSwitch to English

Gold Price Today: सोने-चांदी में आई गिरावट, जानिए 24, 22 और 18 कैरेट गोल्ड के रेट्स

Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में आज शुक्रवार को गिरावट देखी जा रही है। सोना वायदा गिरकर 1,17,453 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं, चांदी वायदा 1,43,715 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है।

2 min read

नई दिल्ली

image

Pawan Jayaswal

Oct 03, 2025

Gold Price Today

सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। (PC: Gemini)

Gold Price Today: सोने की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। शुक्रवार दोपहर एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोना 0.11 फीसदी या 135 रुपये की गिरावट के साथ 1,17,453 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी का वायदा भाव 0.69 फीसदी या 1005 रुपये की गिरावट के साथ 1,43,715 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। आइए जानते हैं कि सर्राफा बाजार में आज 24, 22, 20 और 18 कैरेट सोने के क्या रेट्स हैं।

सर्राफा बाजार में सोने का रेट

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, शुक्रवार को सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,16,830 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा था। 22 कैरेट सोना 1,14,030 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा था। 20 कैरेट सोना 1,03,980 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा था। 18 कैरेट सोना 94,630 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा था। वहीं, 14 कैरेट गोल्ड 75,360 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा था।

तनिष्क में सोने का भाव

जूलरी ब्रांड तनिष्क शुक्रवार, 3 अक्टूबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,08,600 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 88,850 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,18,470 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

जोयालुक्कास में सोने का रेट

जोयालुक्कास शुक्रवार, 3 अक्टूबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,18,530 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। कंपनी 22 कैरेट सोना 1,08,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है। वहीं, 18 कैरेट सोना 88,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है।

कल्याण ज्वैलर्स में सोने का रेट

कल्याण ज्वैलर्स शुक्रवार, 3 अक्टूबर को 22 कैरेट सोना 1,08,200 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सोने का रेट

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स शुक्रवार, 3 अक्टूबर को 22 कैरेट सोना 1,08,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। 18 कैरेट सोना 88,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 69,140 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है।

Published on:

03 Oct 2025 03:44 pm

Hindi News / Business / Gold Price Today: सोने-चांदी में आई गिरावट, जानिए 24, 22 और 18 कैरेट गोल्ड के रेट्स

