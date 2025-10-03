Gold Price Today: सोने-चांदी में आई गिरावट, जानिए 24, 22 और 18 कैरेट गोल्ड के रेट्स

सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। (PC: Gemini)
Gold Price Today: सोने की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। शुक्रवार दोपहर एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोना 0.11 फीसदी या 135 रुपये की गिरावट के साथ 1,17,453 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी का वायदा भाव 0.69 फीसदी या 1005 रुपये की गिरावट के साथ 1,43,715 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। आइए जानते हैं कि सर्राफा बाजार में आज 24, 22, 20 और 18 कैरेट सोने के क्या रेट्स हैं।
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, शुक्रवार को सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1,16,830 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा था। 22 कैरेट सोना 1,14,030 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा था। 20 कैरेट सोना 1,03,980 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा था। 18 कैरेट सोना 94,630 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा था। वहीं, 14 कैरेट गोल्ड 75,360 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा था।
जूलरी ब्रांड तनिष्क शुक्रवार, 3 अक्टूबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,08,600 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 88,850 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,18,470 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
जोयालुक्कास शुक्रवार, 3 अक्टूबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,18,530 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। कंपनी 22 कैरेट सोना 1,08,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है। वहीं, 18 कैरेट सोना 88,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है।
कल्याण ज्वैलर्स शुक्रवार, 3 अक्टूबर को 22 कैरेट सोना 1,08,200 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स शुक्रवार, 3 अक्टूबर को 22 कैरेट सोना 1,08,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। 18 कैरेट सोना 88,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 69,140 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है।
