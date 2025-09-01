Home Loan में मूलधन से ज्यादा तो ब्याज चुका रहे लोग… यह फॉर्मूला अपनाया तो सारा पैसा आएगा वापस

इंडियन ओवरसीज बैंक होम लोन पर 7.4 फीसदी से 8.4 फीसदी तक ब्याज दर ऑफर कर रहा है। इसी तरह बैंक ऑफ महाराष्ट्र 7.4 फीसदी से 9.9 फीसदी तक, बैंक ऑफ इंडिया 7.4 फीसदी से 10.1 फीसदी तक, इंडियन बैंक 7.4 फीसदी से 9.3 फीसदी तक, यूको बैंक 7.4 फीसदी से 9.5 फीसदी तक, बैंक ऑफ बड़ौदा 7.4 फीसदी से 9.2 फीसदी तक, एसबीआई टर्म लोन 7.5 फीसदी से 8.4 फीसदी तक, एचडीएफसी बैंक 7.9 फीसदी से 13.2 फीसदी तक और एक्सिस बैंक होम लोन पर 8.4 फीसदी से लेकर 9.4 फीसदी तक ब्याज दर ऑफर कर रहा है।