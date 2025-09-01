Home Loan में मूलधन से ज्यादा तो ब्याज चुका रहे लोग… यह फॉर्मूला अपनाया तो सारा पैसा आएगा वापस

होम लोन ग्राहकों को मन में अक्सर यह टीस रहती है कि उन्हें लोन अवधि के दौरान काफी अधिक ब्याज चुकाना पड़ेगा। अधिकतर होम लोन ग्राहकों को लोन अवधि के दौरान मूलधन से अधिक ब्याज चुकना पड़ता है। अगर कोई ग्राहक 8% ब्याज दर पर 30 साल के लिए 40 लाख रुपये का होम लोन लेता है, तो वह 65,66,210 रुपये तो ब्याज के चुका देगा। ऐसे में पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट एक फॉर्मूला बताते हैं, जिससे आपको यह ब्याज चुकाने का कोई दुख नहीं होगा।
इंडियन ओवरसीज बैंक होम लोन पर 7.4 फीसदी से 8.4 फीसदी तक ब्याज दर ऑफर कर रहा है। इसी तरह बैंक ऑफ महाराष्ट्र 7.4 फीसदी से 9.9 फीसदी तक, बैंक ऑफ इंडिया 7.4 फीसदी से 10.1 फीसदी तक, इंडियन बैंक 7.4 फीसदी से 9.3 फीसदी तक, यूको बैंक 7.4 फीसदी से 9.5 फीसदी तक, बैंक ऑफ बड़ौदा 7.4 फीसदी से 9.2 फीसदी तक, एसबीआई टर्म लोन 7.5 फीसदी से 8.4 फीसदी तक, एचडीएफसी बैंक 7.9 फीसदी से 13.2 फीसदी तक और एक्सिस बैंक होम लोन पर 8.4 फीसदी से लेकर 9.4 फीसदी तक ब्याज दर ऑफर कर रहा है।
|बैंक का नाम
|होम लोन ब्याज दर (प्रतिशत में)
|इंडियन ओवरसीज बैंक
|7.4% से 8.4%
|बैंक ऑफ महाराष्ट्र
|7.4% से 9.9%
|बैंक ऑफ इंडिया
|7.4% से 10.1%
|इंडियन बैंक
|7.4% से 9.3%
|यूको बैंक
|7.4% से 9.5%
|बैंक ऑफ बड़ौदा
|7.4% से 9.2%
|एसबीआई टर्म लोन
|7.5% से 8.4%
|एचडीएफसी बैंक
|7.9% से 13.2%
|एक्सिस बैंक
|8.4% से 9.4%
मान लीजिए कोई ग्राहक 7.5 फीसदी ब्याज दर पर 35 लाख का होम लोन 30 साल के लिए लेता है, तो उसे 53,10,103 रुपये कुल ब्याज चुकाना होगा। अगर यह लोन 25 साल के लिए लेते हैं, तो ब्याज 42,59,407 रुपये लगेगा।
|लोन की राशि
|ब्याज दर
|लोन अवधि
|कुल ब्याज
|35 लाख रुपये
|7.5%
|30 साल
|53,10,103 रुपये
|35 लाख रुपये
|7.5%
|25 साल
|42,59,407 रुपये
|लोन की राशि
|ब्याज दर
|लोन अवधि
|कुल ब्याज
|40 लाख रुपये
|9%
|30 साल
|75,86,566 रुपये
|40 लाख रुपये
|9%
|25 साल
|60,70,356 रुपये
|40 लाख रुपये
|9%
|20 साल
|46,37,369 रुपये
दूसरे केस में अगर कोई व्यक्ति 9 फीसदी ब्याज दर पर 40 लाख रुपये का होम लोन 30 साल के लिए लेता है, तो उसे 75,86,566 रुपये कुल ब्याज चुकना होगा। लोन अवधि 25 साल रखी जाए, तो कुल ब्याज 60,70,356 रुपये होगा। वहीं, लोन अवधि 20 साल रखें, तो कुल ब्याज 46,37,369 रुपये बनेगा।
निवेश एवं टैक्स सलाहकार बलवंत जैन ने पत्रिका डॉट कॉम को बताया कि व्यक्ति जिस दिन होम लोन ले, उसी दिन से एक म्यूचुअल फंड एसआईपी भी शुरू कर दे। यह एसआईपी आपको काफी छोटी रकम की करनी है, जिससे आप पर इसका बोझ भी नहीं पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में यह आपको इतना रिटर्न देगी, कि इसके मिलने वाली ब्याज आय होम लोन के ब्याज से अधिक हो जाएगी।
उदाहरण के लिए मान लीजिए आप 30 लाख रुपये का होम लोन 8% ब्याज दर पर 30 साल के लिए लेते हैं। इस लोन में आपको 30 साल में कुल 49,24,657 रुपये ब्याज के चुकाने होंगे। इस लोन में आपकी मंथली ईएमआई 22,013 रुपये की बनेगी।
|विवरण
|होम लोन
|म्यूचुअल फंड एसआईपी
|मूल्य
|₹30 लाख
|₹1,900/माह
|ब्याज दर/रिटर्न
|8%
|12% (औसत सालाना)
|अवधि
|30 साल
|30 साल
|कुल ब्याज/ब्याज आय
|₹49,24,657
|₹51,69,849
|मासिक ईएमआई/निवेश
|₹22,013
|₹1,900
|निवेशित राशि (एसआईपी)
|-
|₹6,84,000
|कुल फंड (एसआईपी)
|-
|₹58,53,849
अब आपको करना यह है कि जिस दिन से लोन स्टार्ट हो, उसी समय से 1900 रुपये महीने की म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू कर दें। एसआईपी में लॉन्ग टर्म में 12% औसत सालाना रिटर्न मिल जाता है। इस निवेश से आपको 30 साल में 58,53,849 रुपये का फंड मिलेगा। इसमें से 51,69,849 रुपये आपकी ब्याज आय होगी और 6,84,000 रुपये निवेश राशि होगी।
अब आपने होम लोन में 30 साल में 49,24,657 रुपये ब्याज चुकाया। वहीं, 1900 रुपये मंथली की एसआईपी से आपको 30 साल में 51,69,849 रुपये ब्याज आय मिल जाएगी। इस तरह आपका होम लोन एक तरह से ब्याज फ्री हो जाएगा।