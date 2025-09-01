Inflation Calculator: आज के 5 लाख रुपये की 10, 20 और 25 साल बाद क्या रह जाएगी कीमत?

जब हम पैसों से जुड़ी भविष्य की योजनाएं बनाते हैं, तो हमें महंगाई का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको 10 साल बाद अपने घर के ऊपर एक मंजिल और बनानी है और आप इसके लिए सेविंग करना चाहते हैं। तो आप कितने रुपये बचाने का टार्गेट लेकर चलेंगे? अगर आज यह कंस्ट्रक्शन 15 लाख रुपये में होता है, तो क्या आप 10 बाद 15 लाख रुपये जमा होने के टार्गेट के हिसाब से सेविंग करेंगे? आपने ऐसा किया तो आप बुरे फसेंगे। आपको महंगाई का भी ध्यान रखना होगा। 10 साल बाद बिल्डिंग मटेरियल काफी महंगा हो जाएगा। उस समय आपको कंस्ट्रक्शन के लिए 15 लाख से काफी अधिक रुपयों की जरूरत पड़ेगी।