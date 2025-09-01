Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कारोबार

Inflation Calculator: आज के 5 लाख रुपये की 10, 20 और 25 साल बाद क्या रह जाएगी कीमत?

Inflation Calculator: निवेश करते समय महंगाई का ध्यान जरूर रखना चाहिए। आपके निवेश विकल्प का रिटर्न हमेशा महंगाई दर से अधिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है, तो आपके निवेश का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Sep 01, 2025

Inflation Calculator
निवेश करते समय महंगाई का ध्यान जरूर रखें। (PC: Gemini)

Inflation Calculator: आज के 20 साल पहले 3000 रुपये महीने में एक फैमिली आराम से गुजारा कर लेती थी। आज 30,000 रुपये महीने भी कम पड़ जाते हैं। इसके पीछे वजह है महंगाई का बढ़ना। महंगाई से समय के साथ पैसों की वैल्यू यानी बाइंग कैपेसिटी कम होती जाती है। आज के 20-30 साल पहले जब लोग अपने रिश्तेदारों के पास जाते थे, तो बच्चों को 5-10 रुपये दे आते थे, जिसमें बच्चे खुश हो जाते थे। आज बच्चों को 100 रुपये भी कम लगते हैं।

भविष्य की योजनाएं बनाते समय रखें ध्यान

जब हम पैसों से जुड़ी भविष्य की योजनाएं बनाते हैं, तो हमें महंगाई का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको 10 साल बाद अपने घर के ऊपर एक मंजिल और बनानी है और आप इसके लिए सेविंग करना चाहते हैं। तो आप कितने रुपये बचाने का टार्गेट लेकर चलेंगे? अगर आज यह कंस्ट्रक्शन 15 लाख रुपये में होता है, तो क्या आप 10 बाद 15 लाख रुपये जमा होने के टार्गेट के हिसाब से सेविंग करेंगे? आपने ऐसा किया तो आप बुरे फसेंगे। आपको महंगाई का भी ध्यान रखना होगा। 10 साल बाद बिल्डिंग मटेरियल काफी महंगा हो जाएगा। उस समय आपको कंस्ट्रक्शन के लिए 15 लाख से काफी अधिक रुपयों की जरूरत पड़ेगी।

ये भी पढ़ें

Inflation Calculator: आज के 1 लाख रुपये की कीमत 20 साल बाद क्या रह जाएगी?
कारोबार
Inflation Calculator

5 लाख रुपये की 10 साल बाद क्या रह जाएगी वैल्यू

आप आज 5 लाख रुपये में जो सामान या सेवाएं खरीद सकते हैं, उसके लिए आपको 10 साल बाद 8,95,424 रुपये देने होंगे। यानी 3,95,424 रुपये ज्यादा देने होंगे। इस कैलकुलेशन में हमने महंगाई दर 6 फीसदी रखी है। यानी आपको 10 साल बाद कोई ऐसा काम करना है, जिसमें आज 5 लाख रुपये खर्च होते हैं, तो इसके लिए आपको 8,95,424 रुपये जुटाने का गोल लेकर चलना होगा।

20 और 25 साल बाद क्या रह जाएगी 5 लाख रुपये की वैल्यू

आज अगर कोई सामान या सर्विस 5 लाख रुपये की आती है, तो 20 साल बाद आपको इसी सामान या सर्विस के लिए 16,03,568 रुपये देने पड़ सकते हैं। इसी तरह 25 साल बाद यह वैल्यू 21,45,935 रुपये निकलकर आती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महंगाई कैसे काम करती है।

ये भी पढ़ें

आपकी शादी में 15 लाख खर्च हुए तो 20 साल बाद बच्चों की कितने में होगी? समझिए महंगाई की कैलकुलेशन
कारोबार
Inflation Calculator

खबर शेयर करें:

Updated on:

01 Sept 2025 02:45 pm

Published on:

01 Sept 2025 02:42 pm

Hindi News / Business / Inflation Calculator: आज के 5 लाख रुपये की 10, 20 और 25 साल बाद क्या रह जाएगी कीमत?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट