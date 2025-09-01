Inflation Calculator: आज के 5 लाख रुपये की 10, 20 और 25 साल बाद क्या रह जाएगी कीमत?

Inflation Calculator: आज के 20 साल पहले 3000 रुपये महीने में एक फैमिली आराम से गुजारा कर लेती थी। आज 30,000 रुपये महीने भी कम पड़ जाते हैं। इसके पीछे वजह है महंगाई का बढ़ना। महंगाई से समय के साथ पैसों की वैल्यू यानी बाइंग कैपेसिटी कम होती जाती है। आज के 20-30 साल पहले जब लोग अपने रिश्तेदारों के पास जाते थे, तो बच्चों को 5-10 रुपये दे आते थे, जिसमें बच्चे खुश हो जाते थे। आज बच्चों को 100 रुपये भी कम लगते हैं।
जब हम पैसों से जुड़ी भविष्य की योजनाएं बनाते हैं, तो हमें महंगाई का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको 10 साल बाद अपने घर के ऊपर एक मंजिल और बनानी है और आप इसके लिए सेविंग करना चाहते हैं। तो आप कितने रुपये बचाने का टार्गेट लेकर चलेंगे? अगर आज यह कंस्ट्रक्शन 15 लाख रुपये में होता है, तो क्या आप 10 बाद 15 लाख रुपये जमा होने के टार्गेट के हिसाब से सेविंग करेंगे? आपने ऐसा किया तो आप बुरे फसेंगे। आपको महंगाई का भी ध्यान रखना होगा। 10 साल बाद बिल्डिंग मटेरियल काफी महंगा हो जाएगा। उस समय आपको कंस्ट्रक्शन के लिए 15 लाख से काफी अधिक रुपयों की जरूरत पड़ेगी।
आप आज 5 लाख रुपये में जो सामान या सेवाएं खरीद सकते हैं, उसके लिए आपको 10 साल बाद 8,95,424 रुपये देने होंगे। यानी 3,95,424 रुपये ज्यादा देने होंगे। इस कैलकुलेशन में हमने महंगाई दर 6 फीसदी रखी है। यानी आपको 10 साल बाद कोई ऐसा काम करना है, जिसमें आज 5 लाख रुपये खर्च होते हैं, तो इसके लिए आपको 8,95,424 रुपये जुटाने का गोल लेकर चलना होगा।
आज अगर कोई सामान या सर्विस 5 लाख रुपये की आती है, तो 20 साल बाद आपको इसी सामान या सर्विस के लिए 16,03,568 रुपये देने पड़ सकते हैं। इसी तरह 25 साल बाद यह वैल्यू 21,45,935 रुपये निकलकर आती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महंगाई कैसे काम करती है।