आपकी शादी में 15 लाख खर्च हुए तो 20 साल बाद बच्चों की कितने में होगी? समझिए महंगाई का गणित

बच्चों की शादी का खर्च पेरेंट्स की टेंशन बढ़ाए रखता है। एक लोअर या मिडिल क्लास फैमिली में पेरेंट्स के लिए बच्चों की शादी के लिए पैसा जुटाना एक बड़ा टास्क होता है। बहुत बार पेरेंट्स को रिश्तेदारों या बैंकों से लोन लेना पड़ जाता है। सबसे सही तरीका यह है कि बच्चों के जन्म से या उनके बाल्यकाल से ही उनकी शादी के लिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया जाए। इसमें छोटी-छोटी रकम बचाकर आप लॉन्ग टर्म में बड़ा फंड तैयार कर लेंगे और आप पर बोझ भी नहीं पड़ेगा।