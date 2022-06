राशन कार्ड में तुरंत अपडेट करें मोबाइल नंबर, वरना नहीं मिलेगा राशन, ये है आसान प्रोसेस

राशन कार्ड में मोबाइनल नंबर अपडेट रखना बहुत जरूरी

राशन कार्ड एक जरूरी आईडी प्रूफ में भी काम में आता है। इसको हमेशा अपडेट रखना बहुत जरूरी होता है। राशन कार्ड बनवाते वक्त कई बार मोबाइल नंबर अलग देते है। या नंबर बदल जाते है तो राशन कार्ड में भी फोन नंबर को तत्काल अपडेट करना चाहिए। बिना अपडेट मोबाइल नंबर के राशन लेने में आपको परेशानी हो सकती है। इन परेशानियों से बचने के लिए अपने मोबाइल नंबर को राशन कार्ड में हमेशा अपडेट रखे।





राशन कार्ड में ऐसे अपडेट करें मोबाइल नंबर

— सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://nfs.delhi.gov.in/Citizen/UpdateMobileNumber.aspx पर जाएं।

— होमपेज पर Update Your Registered Mobile Number पर क्लिक करें।

— इसके बाद एक नया पेज खुलेगा जहां पर मांगी गई जानकारी दर्ज करें

— पहले कॉलम में Aadhaar Number of Head of Household/NFS ID लिखें।

— इसके बाद दूसरे कॉलम में Ration card No दर्ज करें।

— अब तीसरे कॉलम में Name of Head of Household लिखना होगा।

— चौथे और अंतिम कॉलम में नया या जो मोबाइल नंबर जोड़ना है वह दर्ज करे और सेव करें।

— इस प्रकार से आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा।





आपको बता दें कि महामारी कोरोना काल में करोड़ों प्रवासी मजदूरों को अनाज के लिए काफी परेशान होना पड़ा था। बड़ी संख्या इन लोगों को राशन प्राप्त करने में समस्या का सामना करना पड़ा था। इनके लिए मोदी सरकार ने 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के जरिए आप देश के किस कोने में भी आपने राशन कार्ड के जरिए मुफ्त राशन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के जरिए सरकार ने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर दिया गया है। कई राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लोग फायदा उठा रहे है।