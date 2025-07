कम सैलरी वाले 93% लोग Credit Card पर हैं डिपेंड, इन बातों का नहीं रखा ध्यान तो कर्ज के जाल में फंस जाएंगे आप

How to Use Credit Card: देश में कम कमाई करने वाले लोगों की क्रेडिट कार्ड पर निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है। थिंक 360 डॉट एआई की एक स्टडी में कहा गया है कि हर महीने 50,000 रुपए से कम कमाने वाले लगभग 93% वेतनभोगी क्रेडिट कार्ड पर निर्भर हैं। वहीं, स्वरोजगार करने वाले 85% लोग भी अपने बड़े खर्च के लिए इस प्लास्टिक मनी पर निर्भर हैं। वहीं, अभी खरीदें और बाद में भुगतान करें यानी BNPL सेवाओं का इस्तेमाल 18% स्वरोजगार वाले और 15% वेतनभोगी व्यक्ति करते हैं। स्टडी के अनुसार, क्रेडिट कार्ड बकाये में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इससे लोग कर्ज के जाल में फंस सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि क्रेडिट कार्ड का यूज कैसे करना चाहिए और किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।