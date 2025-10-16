शेयर बाजार में भारी तेजी, सेंसेक्स 862 अंक उछला, जानिए किन स्टॉक्स में दिखी सबसे अधिक खरीदारी

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो सबसे अधिक तेजी निफ्टी एफएमसीजी में 2.02 फीसदी दर्ज हुई है। इसके अलावा, निफ्टी रियल्टी में 1.90 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 1.48 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.21 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.68 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 0.29 फीसदी, निफ्टी आईटी में 0.37 फीसदी, निफ्टी ऑटो में 1.27 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 0.58 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 0.33 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.54 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 1.53 फीसदी और निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.38 फीसदी की तेजी दर्ज हुई है। इससे इतर निफ्टी मिडस्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज में 0.16 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स-बैंक में 0.15 फीसदी और निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.44 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई।