कारोबार

शेयर बाजार में भारी तेजी, सेंसेक्स 862 अंक उछला, जानिए किन स्टॉक्स में दिखी सबसे अधिक खरीदारी

Share Market News: पिछले दो दिन में सेंसेक्स में 1438 अंक की तेजी आ गई है। सेंसेक्स आज 862 अंक की बढ़त के साथ 83,467 पर बंद हुआ है। वहीं, निफ्टी 25,585 पर बंद हुआ है।

2 min read

भारत

image

Pawan Jayaswal

Oct 16, 2025

Share Market News

भारतीय शेयर बाजार आज भारी बढ़त लेकर बंद हुआ है। (PC: Freepik)

भारतीय शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन गुरुवार को भारी बढ़त लेकर बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 1.04 फीसदी या 862 अंक की बढ़त के साथ 83,467 पर बंद हुआ है। बाजार बंद होते समय सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 28 शेयर हरे निशान पर और 2 शेयर लाल निशान पर थे। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी आज 1.03 फीसदी या 261 अंक की बढ़त लेकर 25,585 पर बंद हुआ।

पिछले 2 दिन में सेंसेक्स करीब 2 फीसदी या 1438 अंक चढ़ गया है। अमेरिकी टैरिफ और वैल्यूएशन के मुद्दे के बीच यह तेजी देखने को मिली है।

सेंसेक्स के शेयरों का हाल

सेंसेक्स पैक के शेयरों में आज सबसे अधिक तेजी टाइटन, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा और अडानी पोर्ट्स के शेयर में दर्ज हुई। इसके अलावा, रिलायंस, एचयूएल, एचडीएफसी बैंक, टाटा मोटर्स, एशियन पेंट, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, ट्रेंट, एचसीएल टेक, बीईएल, लार्सन एंड टुब्रो, एनटीपीसी, बजाज फाइनेंस, मारुति, अल्ट्राटेक सीमेंट, टेक महिंद्रा, सनफार्मा, टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व, पावरग्रिड, एसबीआई, टीसीएस और एयरटेल का शेयर भी हरे निशान पर बंद हुआ। इससे इतर इन्फोसिस और इटरनल के शेयर लाल निशान पर बंद हुए।

FMCG स्टॉक्स में सबसे अधिक उछाल

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो सबसे अधिक तेजी निफ्टी एफएमसीजी में 2.02 फीसदी दर्ज हुई है। इसके अलावा, निफ्टी रियल्टी में 1.90 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 1.48 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.21 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.68 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 0.29 फीसदी, निफ्टी आईटी में 0.37 फीसदी, निफ्टी ऑटो में 1.27 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 0.58 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 0.33 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.54 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 1.53 फीसदी और निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.38 फीसदी की तेजी दर्ज हुई है। इससे इतर निफ्टी मिडस्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज में 0.16 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स-बैंक में 0.15 फीसदी और निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.44 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई।

Updated on:

16 Oct 2025 04:15 pm

Published on:

16 Oct 2025 04:14 pm

Hindi News / Business / शेयर बाजार में भारी तेजी, सेंसेक्स 862 अंक उछला, जानिए किन स्टॉक्स में दिखी सबसे अधिक खरीदारी

कारोबार

