अगले साल से ITR में क्रिप्टो के लिए होगा अलग कॉलम होगा: रेवेन्यू सेक्रेटरी

ITR separate column for cryptocurrency: रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने जानकारी दी है कि अगले साल I-T Return Form में क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले लाभ और करों का भुगतान करने के लिए एक अलग कॉलम होगा।

ITR separate column for cryptocurrency: मंगलवार को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि अब क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली आय पर 30 फीसदी का टैक्स लगेगा। सरकार 1 अप्रैल से क्रिप्टोकरेंसी के लेन-देन पर 30 प्रतिशत टैक्स प्लस सैस और सरचार्ज लेगी। इस घोषणा के बाद आज रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने जानकारी दी है कि अगले साल आयकर रिटर्न फोरम में क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले लाभ और करों का भुगतान करने के लिए एक अलग कॉलम होगा।

I-T return to have separate column for crypto