Stock Market Today: IDBI बैंक का शेयर 15% टूटा, दिख रही भारी बिकवाली, जानिए वजह

सोमवार 16 मार्च को शेयर बाजार में IDBI बैंक के स्टॉक में तेज बिकवाली देखने को मिली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर बैंक का शेयर इंट्राडे ट्रेड में लगभग 15.34 प्रतिशत गिरकर 78.05 रुपये तक पहुंच गया। यह स्तर बैंक के पिछले एक साल के निचले स्तर 72.04 रुपये के काफी करीब माना जा रहा है।