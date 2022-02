तारीख से पहले ही मन गई इस बैंक के कर्मचारियों की होली, दिए 4 करोड़ के गिफ्ट

IDFC First Bank के सीईओ वैद्यनाथन ने 3 लाख शेयर अपने कर्मचारियों को दिए हैं। उन्होंने 2 लाख शेयर घर में काम करने वाले प्रांजल नरवेकर और ड्राइवर को दिए हैं। इस गिफ्ट से इन कर्मचारियों को होली से पहले ही बड़ा तोहफा मिल गया है।

होली से पहले एक बैंक के कर्मचारियों को होली से पहले ही एक बड़ा गिफ्ट मिला है। IDFC FIRST Bank के CEO और MD वी वैद्यनाथन ने अपने ड्राइवर, ट्रेनर और घर में काम करने वाले दूसरे कर्मचारियों को एक दो हजार नहीं, बल्कि 4 करोड़ का गिफ्ट किया है। हर जगह वी वैद्यनाथन की दरियादिली की चर्चा हो रही है।

