FASTag Annual Pass इस्तेमाल कर रहे हैं तो रहें बेहद सतर्क, आई ये एडवाइजरी

FASTag Annual Pass को देशभर के 1,150 टोल प्लाजा पर सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया है।

भारत

Ashish Deep

Aug 18, 2025

FASTag Annual Pass
FASTag Annual Pass शानदार ढंग से लागू। (Photo Source: Gemini)

FASTag Annual Pass ने लॉन्चिंग के साथ देशभर में धमाल मचा दिया है। पहले ही दिन करीब डेढ़ लाख लोगों ने इसे खरीदा और लगभग उतने ही लेन-देन टोल प्लाजा पर दर्ज किए गए। इसके साथ ही हर टोल प्लाजा पर NHAI अधिकारियों और नोडल अफसरों की नियुक्ति भी की गई है ताकि पास धारकों को किसी तरह की परेशानी न हो।

1150 टोल प्लाजा पर FASTag Annual Pass लागू

रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का कहना है कि FASTag Annual Pass को देशभर के 1,150 टोल प्लाजा पर सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए शुरू की गई नई FASTag सेवा अब साइबर ठगों के निशाने पर है।

FASTag Annual Pass

लोगों के FASTag वॉलेट से सीधे पैसे चोरी हो गए

हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां लोगों के FASTag वॉलेट से सीधे पैसे चोरी हो गए। दरअसल, ठग नकली लिंक भेजकर यूजर को KYC अपडेट या खाता बंद होने का झांसा देते हैं। लिंक पर क्लिक करते ही वॉलेट से रकम गायब हो जाती है। यह स्थिति खासकर उन लोगों के लिए खतरनाक है, जो बार-बार यात्रा करते हैं और अपने FASTag वॉलेट में पर्याप्त बैलेंस रखते हैं।

FASTag वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेटा शेयर मत करें

जो लोग अब भी सामान्य FASTag वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। किसी के साथ OTP, पासवर्ड या पिन साझा न करें, केवल आधिकारिक वेबसाइट या ऐप के जरिए ही FASTag संबंधी काम करें और अज्ञात QR कोड स्कैन करने से बचें। साथ ही, नियमित रूप से अपने वॉलेट बैलेंस पर नजर रखें और किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में तुरंत शिकायत दर्ज कराएं।

Updated on:

18 Aug 2025 02:26 pm

Published on:

18 Aug 2025 02:24 pm

Hindi News / Business / FASTag Annual Pass इस्तेमाल कर रहे हैं तो रहें बेहद सतर्क, आई ये एडवाइजरी

