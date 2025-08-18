FASTag Annual Pass इस्तेमाल कर रहे हैं तो रहें बेहद सतर्क, आई ये एडवाइजरी

हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां लोगों के FASTag वॉलेट से सीधे पैसे चोरी हो गए। दरअसल, ठग नकली लिंक भेजकर यूजर को KYC अपडेट या खाता बंद होने का झांसा देते हैं। लिंक पर क्लिक करते ही वॉलेट से रकम गायब हो जाती है। यह स्थिति खासकर उन लोगों के लिए खतरनाक है, जो बार-बार यात्रा करते हैं और अपने FASTag वॉलेट में पर्याप्त बैलेंस रखते हैं।