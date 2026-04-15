ईरान युद्ध आज रात रुक जाए तो भी पूरे साल झेलनी पड़ेगी तेल की कमी, लंबा चला वॉर तो दुनिया में छा जाएगी मंदी

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA ने अपनी ताजा रिपोर्ट में बताया कि मार्च 2025 में दुनिया की तेल आपूर्ति एक ही झटके में 1 करोड़ 10 लाख बैरल प्रतिदिन कम हो गई। IEA ने इसे इतिहास की सबसे बड़ी तेल आपूर्ति बाधा बताया। पहले IEA का अनुमान था कि इस साल मांग से 24 लाख बैरल प्रतिदिन ज्यादा तेल उपलब्ध रहेगा। अब वह अनुमान घटकर महज 4 लाख 41 हजार बैरल प्रतिदिन रह गया है। यानी हालात कितनी तेजी से पलटे, यह इन दो आंकड़ों से ही समझ में आता है।