HAL, BEL और BDL से लेकर Mazagon Dock तक, इन डिफेंस शेयरों में आई जोरदार तेजी, जानिए वजह

यहां तस्वीर थोड़ी मिलीजुली है। ICICI Securities का अनुमान है कि सरकारी रक्षा कंपनियों की राजस्व वृद्धि मिली जुली रहेगी। HAL के टॉपलाइन में 4 फीसदी की गिरावट आ सकती है। BEL सिर्फ 2 फीसदी की बढ़त दिखा सकता है। दोनों के मुनाफे में करीब 10 फीसदी की कमी संभव है। दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनियां बेहतर दिख रही हैं। PTC Industries का राजस्व 283 फीसदी उछल सकता है। Solar Industries 31 फीसदी, Dynamatic Technologies 27 फीसदी और MIDHANI 34 फीसदी की बढ़त के साथ आगे रह सकती हैं। Solar Industries, PTC Industries और Astra Microwave का मुनाफा क्रमश: 35 फीसदी, 137 फीसदी और 31 फीसदी बढ़ने का अनुमान है। हालांकि, Zen Technologies के लिए बुरी खबर है। उसका राजस्व 30 फीसदी और मुनाफा 48 फीसदी तक गिर सकता है।