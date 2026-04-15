US Hormuz blockade: होर्मुज बंद हुई तो क्या अब रेल के चीन पहुंचेगा तेल? अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं ईरान

US Iran blockade: दुनिया का 20 फीसदी तेल जिस रास्ते से गुजरता है, उसे अमेरिका ने बंद कर दिया है। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाला फैसला है। सोमवार रात से अमेरिकी नौसेना ने ईरान के सभी बंदरगाहों की नाकेबंदी शुरू कर दी। इसे 36 घंटे भी नहीं बीते थे कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी CENTCOM ने ऐलान कर दिया कि ईरान का समुद्री व्यापार पूरी तरह ठप हो गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि ईरान की 90 फीसदी अर्थव्यवस्था समुद्री व्यापार पर टिकी है और अमेरिका ने उसी नस को दबा दिया है।