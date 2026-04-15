US-Iran War रुकने की उम्मीदों से शेयर बाजार में भारी तेजी, 1200 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ सेंसेक्स

Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार आज बुधवार को भारी बढ़त लेकर बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 1.64 फीसदी या 1263 अंक की बढ़त लेकर 78,111 पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 1.63 फीसदी या 388 अंक की बढ़त लेकर 24,231 पर बंद हुआ। इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि यूएस और ईरान जल्द ही इस संघर्ष के स्थाई समाधान के लिए बातचीत कर सकते हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगले दो दिन में पाकिस्तान में ईरान के साथ बातचीत फिर से शुरू हो सकती है। यही कारण रहा कि आज बाजार भारी बढ़त के साथ बंद हुआ है।