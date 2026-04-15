Gold Rate Today: टूट गए सोने-चांदी के भाव, मालाबार और जोयालुक्कास में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

सोने-चांदी में गिरावट देखी जा रही है। (PC: AI)
Gold Rate Today: सोने की घरेलू वायदा कीमत में आज बुधवार को गिरावट देखी जा रही है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोना 0.21 फीसदी या 318 रुपये की गिरावट के साथ 1,54,499 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय 0.40 फीसदी या 1010 रुपये की गिरावट के साथ 2,51,740 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, आज 24 कैरेट सोना 1,52,950 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट सोना 1,49,280 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 20 कैरेट सोना 1,36,130 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 18 कैरेट सोना 1,23,890 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 14 कैरेट सोना 98,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
तनिष्क बुधवार, 15 अप्रैल 2026 को 22 कैरेट सोना 1,42,800 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 1,16,840 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,55,780 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
कल्याण ज्वैलर्स में आज बुधवार, 15 अप्रैल को 22 कैरेट सोने का रेट 1,42,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज 22 कैरेट सोने का रेट 1,42,400 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 18 कैरेट सोने का रेट 1,16,510 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 14 कैरेट सोने का रेट 90,620 रुपये प्रति 10 ग्राम है।
जोयालुक्कास में आज बुधवार, 15 अप्रैल को 24 कैरेट सोना 1,55,350 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,42,400 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 18 कैरेट सोने का रेट 1,16,510 रुपये प्रति 10 ग्राम है।
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