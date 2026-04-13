Sensex Recovery: सेंसेक्स 700 और निफ्टी 207 अंक गिरकर हुआ बंद, उधर इन शेयरों में दिखी तेजी

जहां एक ओर बाजार दबाव में रहा, वहीं एथर एनर्जी (Ather Energy) के शेयरों में 8 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली। इसका कारण दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है, जिसमें 2028 से पेट्रोल टू-व्हीलर के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस पॉलिसी के तहत EV को बढ़ावा देने के लिए टैक्स छूट, इंसेंटिव और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की योजना है। इस पर दिल्ली सरकार के मंत्री Pankaj Kumar Singh ने कहा कि “हम टैक्स छूट, इंसेंटिव और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए EV अपनाने को तेज करना चाहते हैं और एक सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाना चाहते हैं।”