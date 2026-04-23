किराये का घर या अपनी छत? न्यू टैक्स कानून के बाद ‘वैभव’ का घाटा और ‘राघव’ की समझदारी!

न्यू टैक्स कानून (New Tax Regime): वैभव के लिए 'आखिरी कील'

यहीं पर सबसे बड़ा बदलाव आया है। नए टैक्स कानून के तहत खुद रहने वाले (Self-occupied) घर के लिए सारे फायदे खत्म कर दिए गए हैं:

Section 24(b): होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली ₹2 लाख की छूट न्यू टैक्स रिजीम में शून्य (Zero) है।

Section 80C: लोन के मूलधन (Principal) पर मिलने वाली ₹1.5 लाख की छूट भी अब उपलब्ध नहीं है।

निष्कर्ष: वैभव बैंक को 8% ब्याज दे रहा है और उसे ₹1 का भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिल रहा।