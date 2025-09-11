खुशखबरी! खाने-पीने की चीजें सस्ती होंगी, दालों,टमाटर, प्याज-आलू सस्ते,महंगाई से बड़ी राहत : रिपोर्ट में खुलासा

Food Inflation India 2025: देश में महंगाई को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त 2025 (August inflation 2025) में खुदरा महंगाई दर (CPI) सिर्फ 2 प्रतिशत रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि खाने-पीने की चीज़ों की कीमतों में लगातार गिरावट (India food inflation) के कारण महंगाई में यह बड़ी राहत संभव हो सकी है। रिपोर्ट के मुताबिक, आवश्यक वस्तु सूचकांक (ECI) पिछले चार महीनों से निगेटिव जोन में बना हुआ है। अगस्त में यह -1% और सितंबर के शुरुआती 9 दिनों में -0.9% तक गिरा है। इसका मतलब यह है कि रोज़मर्रा की चीजें जैसे सब्ज़ी, दालें, तेल आदि सस्ती हो रही हैं।