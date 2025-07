भारत ने अमेरिका के खिलाफ क्यों बदला जवाबी शुल्क का प्रस्ताव, WTO को सौंप दी यह लिस्ट

India retaliatory tariffs against US steel aluminium WTO: भारत ने स्टील और एल्युमिनियम (Steel aluminium tariffs) पर अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ (India US trade dispute) को लेकर अपने जवाबी कदम में संशोधन किया है। भारत ने यह फैसला अमेरिका की ओर से शुल्क में और बढ़ोतरी के बाद लिया है। भारत ने इस बारे में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (WTO trade news India) को सूचित किया है। अमेरिका ने पहले 12 मार्च को स्टील, एल्युमिनियम और उनसे जुड़ी वस्तुओं पर 25% तक टैरिफ लगाया था। इसके बाद 3 जून को इन टैरिफ को बढ़ा कर 50% तक (India counter tariffs US) कर दिया गया। अमेरिका के इस फैसले का सीधा असर भारत से होने वाले निर्यात पर पड़ा है।