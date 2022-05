India GDP Growth: 2021-22 में 8.7% रही भारत की आर्थिक विकास दर, चौथी तिमाही में 4.1% रही GDP

India's GDP growth: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने जीडीपी के आँकड़े जारी कर दिए हैं। वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही (जनवरी मार्च) में भारत की अर्थव्यवस्था धीमी हुई है, वहीं, भारत की आर्थिक विकास दर 8 फीसदी से अधिक रही। इसके अलावा अन्य सेक्टर में आए उतार चढ़ाव के आँकड़े भी जारी किये गए हैं।

Updated: May 31, 2022 06:26:50 pm

वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही (जनवरी से मार्च तक) के GDP आँकड़े सरकार ने जारी कर दिए हैं। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा जारी आंकड़ों को देखें तो आखिरी तिमाही में GDP दर धीमा हुआ है और ये 4.1 फीसदी के दर से बढ़ा है। इससे पहले वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में GDP 1.6 फीसदी रहा था। वहीं, 2021-22 में भारत की आर्थिक विकास दर 8.7 फीसदी रही है जबकि वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी नेगेटिव (-)7.3 रही थी। अन्य सेक्टर में भी हुई वृद्धि और कमी को आंकड़ों में बताया गया है।

India's GDP growth slows to 4.1% in Q4, govt pegs FY22 growth at 8.7%