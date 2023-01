फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में GDP 7% की दर से बढ़ने का अनुमान, बजट से पहले सरकार का एडवांस एस्टीमेट

सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में देश की GDP 7% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। वहीं इससे पहले RBI ने 6.8% की दर से GDP ग्रोथ का अनुमान लगाया था।

India's GDP to grow at 7% in FY23: government's First advance estimates