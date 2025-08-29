खिलाड़ियों पर Indian Railways हुआ मेहरबान, इस मामले में दी बड़ी ढील

रेलवे ने साफ किया है कि अगर किसी खिलाड़ी ने सरकार या Sports Authority of India (SAI) की इजाजत से अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया है तो उसकी उपलब्धि भर्ती और प्रोत्साहन दोनों के लिए मान्य रहेगी, चाहे फेडरेशन की मान्यता विवादित ही क्यों न रही हो। रेलवे बोर्ड ने कहा है कि पुराने मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा और सभी जोनल रेलवे इस आदेश के अनुसार कार्रवाई करेंगे।