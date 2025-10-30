अमेरिका में ब्याज दर घटने के बाद भी क्यों गिरा भारतीय शेयर बाजार? एक्सपर्ट से समझिए रेट कट का मार्केट पर असर

US Fed Rate Cut: अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने बुधवार को बेंचमार्क ब्याज दर को 0.25 फीसदी घटाकर 3.75% से 4% के दायरे में कर दिया है। बाजार को इसकी उम्मीद भी थी। यह इस साल अमेरिकी फेड द्वारा की गई लगातार दूसरी ब्याज दर में कटौती है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि वह अब अमेरिकी अर्थव्यवस्था में जोखिम के संतुलन, आर्थिक दृष्टिकोण और आने वाले आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित करेगा, ताकि भविष्य की ब्याज दरों की दिशा तय की जा सके।