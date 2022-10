भारतीयों को बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की ज्यादा चिंता, महंगाई की टेंशन हुई कम; Ipsos ने सर्वे के आधार पर किए कई दावे

Ipsos ने भारत सहित 29 देशों के सर्वे किए हैं, जिसके आधार पर दावा किया गया है कि भारतीय लोगों को बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की चिंता अधिक है। वहीं Ipsos ने महंगाई, GDP सहित अन्य मुद्दों पर भी अपने सर्वे के आधार पर दावे किए हैं।

Indians worry more about unemployment, corruption, less worry about inflation; Ipsos made many claims based on the survey