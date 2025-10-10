Mutual Fund SIP में निवेश बढ़कर हुआ 29,361 करोड़ रुपए, उधर Gold ETF में इन्वेस्टमेंट 3 गुना उछला

व्हाइटओक कैपिटल म्युचूअल फंड की रिपोर्ट के मुताबिक, एसआईपी भारतीयों के लिए बीते कुछ वर्षों में एक लोकप्रिय निवेश साधन बनकर उभरा है। इस कारण एसआईपी निवेश में बीते नौ वर्षों में आठ गुना की बढ़ोतरी हुई है। यह लगातार बढ़ोतरी एसआईपी और अनुशासित निवेश में लोगों के बढ़ते विश्वास को दिखाती है। रिपोर्ट के मुताबिक, अगस्त 1996 से लेकर अगस्त 2025 के बीच एसआईपी ने अधिकतम 55.6 प्रतिशत और न्यूनतम -24.6 प्रतिशत का रिटर्न जनरेट किया है। वहीं, इस दौरान औसत रिटर्न 14 से 16 प्रतिशत का रहा है।