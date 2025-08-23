भारत की 5 फैक्ट्रियों में बनेंगे iPhone 17 के सभी मॉडल, क्या कीमतें भी घटेंगी? जानिए लॉन्चिंग डेट

Apple iPhone 17: एपल आइफोन 17 को 9 सितंबर लॉन्च करने की तैयारी में है। खास बात यह है कि एपल आइफोन 17 के सभी मॉडल भारत की पांच फैक्ट्रियों में ही बनाएगा। इनमें से दो फैक्ट्रियां अभी शुरू हुई हैं। यह पहला मौका है जब प्रो वर्जन सहित सभी नए आइफोन वेरिएंट की मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो रही है। एपल का यह कदम चीन पर निर्भरता को कम करने और टैरिफ से बचने वाली रणनीति का हिस्सा है।