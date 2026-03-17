Iran-Israel War: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास फंसे हैं 700 से ज्यादा टैंकर, सिर्फ 3 ही निकल पाए, कैसे चूल्हों तक पहुंचेगी LPG?

करीब 700 से ज्यादा गैर-ईरानी टैंकर होर्मुज स्ट्रेट के पास फंसे हुए हैं। इनमें 334 कच्चे तेल के टैंकर, 109 डर्टी प्रोडक्ट टैंकर और 263 क्लीन प्रोडक्ट जहाज शामिल हैं। फारस की खाड़ी के अंदर करीब 200 जहाज फंसे हैं, जिनमें 60 बहुत बड़े कच्चे तेल वाले जहाज (VLCC) भी हैं, जो वैश्विक VLCC बेड़े का लगभग 8% हैं। Kpler के अनुसार, जैसे ही अमेरिका-इजराइल-ईरान संघर्ष शुरू हुआ, जहाजों की आवाजाही में करीब 85% गिरावट आ गई। कई जहाज वापस लौट गए या रास्ता बदल लिया। जहां जहाज चल भी रहे हैं, वहां लागत कई गुना बढ़ गई है। युद्ध जोखिम बीमा महंगा हो गया है और कुछ कंपनियां खाड़ी क्षेत्र के कॉन्ट्रैक्ट लेने से ही मना कर रही हैं।