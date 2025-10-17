IRCTC Down: दिवाली से पहले आईआरसीटीसी का ऐप हुआ क्रैश, नहीं बुक हो पा रहे ट्रेन टिकट, लाखों लोग परेशान

IRCTC ऐप और वेबसाइट के डाउन होने की शिकायतें आ रही हैं।
IRCTC Outage: दिवाली से ठीक पहले भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) की वेबसाइट और ऐप क्रैश कर गया है। बड़ी संख्या में लोग आईआरसीटीसी के ऐप से ट्रेन टिकट बुक कराते हैं। शुक्रवार को बड़ी संख्या में लोग सोशल मीडिया पर रेल टिकट बुक नहीं कर पाने की शिकायत कर रहे हैं। इससे दिवाली और छठ पर घर जाने वाले लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है।
आउटेज-ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म डाउनडिटेक्टर पर हजारों यूजर्स ने आईआरसीटीसी में प्रॉब्लम आने की शिकायत की है। यूजर्स का कहना है कि या तो वेबसाइट खुलती नहीं है या टिकट बुकिंग प्रोसेस बीच में ही क्रैश हो जा रही है। शुक्रवार दोपहर तक हजारों लोग अपने आईआरसीटीसी वेबसाइट और ऐप पर लॉगइन नहीं कर पा रहे हैं। ट्रेन खोजने पर उन्हें एरर मैसेज दिखाई दिया।
डाउनडिटेक्टर के अनुसार, 40 फीसदी यूजर्स को वेबसाइट से जुड़ी, 37 फीसदी को ऐप से जुड़ी और 14 फीसदी को टिकट प्रोसेस से जुड़ी समस्याएं आईं। शुक्रवार सुबह 10 बजे के बाद यह परेशानी काफी बढ़ गई। दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, कोलकाता, नागपुर, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई समेत कई प्रमुख शहर इस गड़बड़ी से प्रभावित हुए हैं। टिकट बुकिंग में यह समस्या ऐसे समय मे आई है, जब लाखों लोग दिवाली पर घर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। IRCTC की तरफ से अभी तक इस आउटेज के कारण या सेवा बहाल होने के समय को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने लिखा, 'मैं दिवाली पर ट्रेन से घर जाने की प्लानिंग कर रहा हूं, लेकिन जब मैं तत्काल टिकट बुक करने के लिए आईआरसीटीसी वेबसाइट खोल रहा हूं, तो वेबसाइट डाउन हो गई है और मैं घर नहीं जा पाउंगा।' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'आईआरसीटीसी की वेबसाइट ऐसे समय डाउन हुई है, जब तत्काल टिकट बुक करने की विंडो खुलती है।'
