IRCTC Down: दिवाली से पहले आईआरसीटीसी का ऐप हुआ क्रैश, नहीं बुक हो पा रहे ट्रेन टिकट, लाखों लोग परेशान

डाउनडिटेक्टर के अनुसार, 40 फीसदी यूजर्स को वेबसाइट से जुड़ी, 37 फीसदी को ऐप से जुड़ी और 14 फीसदी को टिकट प्रोसेस से जुड़ी समस्याएं आईं। शुक्रवार सुबह 10 बजे के बाद यह परेशानी काफी बढ़ गई। दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, कोलकाता, नागपुर, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई समेत कई प्रमुख शहर इस गड़बड़ी से प्रभावित हुए हैं। टिकट बुकिंग में यह समस्या ऐसे समय मे आई है, जब लाखों लोग दिवाली पर घर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। IRCTC की तरफ से अभी तक इस आउटेज के कारण या सेवा बहाल होने के समय को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।