Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Multibagger Stocks: 1 लाख रुपये हो गए 1 करोड़, पिछली दिवाली जिसने ये शेयर खरीदे उसे मिला 10,000% तक रिटर्न

Multibagger Stocks: आरआरपी सेमीकंडक्टर का शेयर पिछली दिवाली से अब तक 10,000 फीसदी से अधिक रिटर्न दे चुका है। यानी इस शेयर में निवेश किये गए 1 लाख रुपये 1 करोड़ रुपये बन गए हैं।

3 min read

भारत

image

Pawan Jayaswal

Oct 16, 2025

Multibagger Stocks

पिछली दिवाली से अब तक कई शेयरों ने जबरदस्त रिटर्न दिया है। (PC: Gemini)

Multibagger Stocks: शेयर मार्केट में कई ऐसे शेयर हैं, जिन्होंने अपने निवेशकों को असाधारण रिटर्न दिया है। पिछली दिवाली से इस दिवाली के बीच के समय की बात करें, तो कई ऐसे शेयर हैं, जिन्होंने 1 हजार, 2 हजार, 3 हजार और यहां तक कि 10 हजार प्रतिशत रिटर्न भी दिया है। यानी 1 लाख रुपये का निवेश 1 करोड़ रुपये हो गया। आज हम इन्हीं शेयरों के बारे में आपको बताएंगे।

RRP Semiconductor

पिछली दिवाली से अब तक रिटर्न के मामले में टॉप पर आरआरपी सेमीकंडक्टर रहा है। यह शेयर पिछली दिवाली के बाद से 10,075 फीसदी रिटर्न दे चुका है। सिर्फ 9 महीने में आरआरपी सेमीकंडक्टर का शेयर 10 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये तक पहुंच गया है। यह शेयर इतनी तेज रफ्तार से भागा कि कंपनी को खुद बयान जारी कर सफाई देनी पड़ी कि उसकी वित्तीय स्थिति इस उछाल को न्यायोचित नहीं ठहराती है। एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कंपनी ने इस अफवाह का भी खंडन किया कि सचिन तेंदुलकर की कंपनी में कोई हिस्सेदारी है। दिलचस्प बात यह है कि शेयर में बंपर तेजी तब आना शुरू हुई, जब कंपनी ने अपना नाम G D Trading & Agencies Ltd से बदलकर RRP Semiconductor Ltd कर लिया। इस तरह इस कंपनी ने खुद को भारत की सेमीकंडक्टर लहर पर सवार एक नई कंपनी के रूप में पेश किया।

GHV Infra Projects

दूसरे नंबर पर जीएचवी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स है। इस शेयर ने पिछली दिवाली से अब तक 5,415 फीसदी रिटर्न दिया है। कंपनी ने UAE में 2,600 करोड़ रुपये से अधिक का EPC कॉन्ट्रैक्ट जीतकर सुर्खियां बटोरी थीं। साथ ही बोनस इश्यू और स्टॉक स्प्लिट की घोषणा भी की थी, जिससे रिटेल निवेशकों की भागीदारी बढ़ी। इन कॉर्पोरेट कार्रवाइयों ने स्टॉक की कीमत को जैसे रॉकेट फ्यूल दे दिया। कुछ ही महीनों में शेयर में अपर सर्किट लगने लगे।

Elitecon International

Elitecon International के शेयर ने पिछली दिवाली से अब तक 3402 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का 52 वीक लो 3.79 रुपये और 52 वीक हाई 422.65 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप इस समय 26,287.33 करोड़ रुपये है।

इन शेयरों ने भी दिया दमदार रिटर्न

Midwest Gold का शेयर पिछली दिवाली से अब तक 2606 फीसदी रिटर्न दे चुका है।

Colab Platforms का शेयर पिछली दिवाली से अब तक 2186 फीसदी रिटर्न दे चुका है।

String Metaverse का शेयर पिछली दिवाली से अब तक 1365 फीसदी रिटर्न दे चुका है।

CIAN Agro का शेयर पिछली दिवाली से अब तक 1165 फीसदी रिटर्न दे चुका है।

Kothari Industrial Corporation का शेयर पिछली दिवाली से अब तक 1028 फीसदी रिटर्न दे चुका है।

Blue Pearl Agriventures का शेयर पिछली दिवाली से अब तक 754 फीसदी रिटर्न दे चुका है।

BGR Energy का शेयर पिछली दिवाली से अब तक 736 फीसदी रिटर्न दे चुका है।

क्रमांककंपनी का नामपिछली दिवाली से अब तक का रिटर्न (%)
1RRP Semiconductor10,075%
2GHV Infra Projects5,415%
3Elitecon International3,402%
4Midwest Gold Ltd.2,606%
5Colab Platforms2,186%
6String Metaverse1,365%
7CIAN Agro 1,165%
8Kothari Industrial Corporation Ltd.1,028%
9Blue Pearl Agriventures 754%
10BGR Energy 736%

खतरे की आहट

हालांकि, इन शेयरों में बंपर तेजी के साथ खतरे की आहट भी है। कई शेयरों के वैल्यूएशंस आसमान छू रहे हैं। लिक्विडिटी सीमित है और प्राइस डिस्कवरी पूरी तरह सेंटीमेंट्स पर टिकी है। कुछ कंपनियों के शेयर ऐसे अर्निंग्स मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे हैं, जो तर्क से परे है। जबकि कई में संस्थागत निवेशकों की भागीदारी बेहद कम है। सीएनआई रिसर्च के एमडी किशोर ओस्तवाल के अनुसार, ऐसी तेजी हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलती है। जब लिक्विडिटी घटती है या कहानी फीकी पड़ती है, तो गिरावट भी बहुत तेज होती है।

(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ सूचना मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमभरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)

ये भी पढ़ें

Is 9K Gold Jewellery a Good Investment? लोगों ने निकाला महंगे सोने का तोड़, खरीद रहे 9 कैरेट गोल्ड जूलरी
कारोबार
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

16 Oct 2025 12:37 pm

Hindi News / Business / Multibagger Stocks: 1 लाख रुपये हो गए 1 करोड़, पिछली दिवाली जिसने ये शेयर खरीदे उसे मिला 10,000% तक रिटर्न

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Gold Price Today: जूलरी खरीदने जा रहे हैं? जानिए तनिष्क, मालाबार और कल्याण ज्वैलर्स में 22, 20 और 18 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Price on 16 October 2025
कारोबार

Gold Silver Price Today: सोने में धुआंधार तेजी, चांदी के भाव भी आसमान पर, जानिए आज कितने बढ़ गए दाम

Gold Silver Price Today
कारोबार

Share Market में आज भी जारी है तेजी, मेटल और फार्मा स्टॉक्स उछले, उधर IT में देखी जा रही गिरावट

Share Market News
कारोबार

सस्टेनेबल लॉजिस्टिक के क्षेत्र सॉल्ट ट्रेलर्स का आगाज

समाचार

96 करोड़ रुपये का घोटाला… सरकार चाहती है RBI करे EPFO और Post Office Bank की निगरानी

EPFO Post Office Fraud
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.