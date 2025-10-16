Multibagger Stocks: 1 लाख रुपये हो गए 1 करोड़, पिछली दिवाली जिसने ये शेयर खरीदे उसे मिला 10,000% तक रिटर्न

पिछली दिवाली से अब तक रिटर्न के मामले में टॉप पर आरआरपी सेमीकंडक्टर रहा है। यह शेयर पिछली दिवाली के बाद से 10,075 फीसदी रिटर्न दे चुका है। सिर्फ 9 महीने में आरआरपी सेमीकंडक्टर का शेयर 10 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये तक पहुंच गया है। यह शेयर इतनी तेज रफ्तार से भागा कि कंपनी को खुद बयान जारी कर सफाई देनी पड़ी कि उसकी वित्तीय स्थिति इस उछाल को न्यायोचित नहीं ठहराती है। एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कंपनी ने इस अफवाह का भी खंडन किया कि सचिन तेंदुलकर की कंपनी में कोई हिस्सेदारी है। दिलचस्प बात यह है कि शेयर में बंपर तेजी तब आना शुरू हुई, जब कंपनी ने अपना नाम G D Trading & Agencies Ltd से बदलकर RRP Semiconductor Ltd कर लिया। इस तरह इस कंपनी ने खुद को भारत की सेमीकंडक्टर लहर पर सवार एक नई कंपनी के रूप में पेश किया।