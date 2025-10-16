Multibagger Stocks: 1 लाख रुपये हो गए 1 करोड़, पिछली दिवाली जिसने ये शेयर खरीदे उसे मिला 10,000% तक रिटर्न

पिछली दिवाली से अब तक कई शेयरों ने जबरदस्त रिटर्न दिया है। (PC: Gemini)
Multibagger Stocks: शेयर मार्केट में कई ऐसे शेयर हैं, जिन्होंने अपने निवेशकों को असाधारण रिटर्न दिया है। पिछली दिवाली से इस दिवाली के बीच के समय की बात करें, तो कई ऐसे शेयर हैं, जिन्होंने 1 हजार, 2 हजार, 3 हजार और यहां तक कि 10 हजार प्रतिशत रिटर्न भी दिया है। यानी 1 लाख रुपये का निवेश 1 करोड़ रुपये हो गया। आज हम इन्हीं शेयरों के बारे में आपको बताएंगे।
पिछली दिवाली से अब तक रिटर्न के मामले में टॉप पर आरआरपी सेमीकंडक्टर रहा है। यह शेयर पिछली दिवाली के बाद से 10,075 फीसदी रिटर्न दे चुका है। सिर्फ 9 महीने में आरआरपी सेमीकंडक्टर का शेयर 10 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये तक पहुंच गया है। यह शेयर इतनी तेज रफ्तार से भागा कि कंपनी को खुद बयान जारी कर सफाई देनी पड़ी कि उसकी वित्तीय स्थिति इस उछाल को न्यायोचित नहीं ठहराती है। एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कंपनी ने इस अफवाह का भी खंडन किया कि सचिन तेंदुलकर की कंपनी में कोई हिस्सेदारी है। दिलचस्प बात यह है कि शेयर में बंपर तेजी तब आना शुरू हुई, जब कंपनी ने अपना नाम G D Trading & Agencies Ltd से बदलकर RRP Semiconductor Ltd कर लिया। इस तरह इस कंपनी ने खुद को भारत की सेमीकंडक्टर लहर पर सवार एक नई कंपनी के रूप में पेश किया।
दूसरे नंबर पर जीएचवी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स है। इस शेयर ने पिछली दिवाली से अब तक 5,415 फीसदी रिटर्न दिया है। कंपनी ने UAE में 2,600 करोड़ रुपये से अधिक का EPC कॉन्ट्रैक्ट जीतकर सुर्खियां बटोरी थीं। साथ ही बोनस इश्यू और स्टॉक स्प्लिट की घोषणा भी की थी, जिससे रिटेल निवेशकों की भागीदारी बढ़ी। इन कॉर्पोरेट कार्रवाइयों ने स्टॉक की कीमत को जैसे रॉकेट फ्यूल दे दिया। कुछ ही महीनों में शेयर में अपर सर्किट लगने लगे।
Elitecon International के शेयर ने पिछली दिवाली से अब तक 3402 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का 52 वीक लो 3.79 रुपये और 52 वीक हाई 422.65 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप इस समय 26,287.33 करोड़ रुपये है।
Midwest Gold का शेयर पिछली दिवाली से अब तक 2606 फीसदी रिटर्न दे चुका है।
Colab Platforms का शेयर पिछली दिवाली से अब तक 2186 फीसदी रिटर्न दे चुका है।
String Metaverse का शेयर पिछली दिवाली से अब तक 1365 फीसदी रिटर्न दे चुका है।
CIAN Agro का शेयर पिछली दिवाली से अब तक 1165 फीसदी रिटर्न दे चुका है।
Kothari Industrial Corporation का शेयर पिछली दिवाली से अब तक 1028 फीसदी रिटर्न दे चुका है।
Blue Pearl Agriventures का शेयर पिछली दिवाली से अब तक 754 फीसदी रिटर्न दे चुका है।
BGR Energy का शेयर पिछली दिवाली से अब तक 736 फीसदी रिटर्न दे चुका है।
|क्रमांक
|कंपनी का नाम
|पिछली दिवाली से अब तक का रिटर्न (%)
|1
|RRP Semiconductor
|10,075%
|2
|GHV Infra Projects
|5,415%
|3
|Elitecon International
|3,402%
|4
|Midwest Gold Ltd.
|2,606%
|5
|Colab Platforms
|2,186%
|6
|String Metaverse
|1,365%
|7
|CIAN Agro
|1,165%
|8
|Kothari Industrial Corporation Ltd.
|1,028%
|9
|Blue Pearl Agriventures
|754%
|10
|BGR Energy
|736%
हालांकि, इन शेयरों में बंपर तेजी के साथ खतरे की आहट भी है। कई शेयरों के वैल्यूएशंस आसमान छू रहे हैं। लिक्विडिटी सीमित है और प्राइस डिस्कवरी पूरी तरह सेंटीमेंट्स पर टिकी है। कुछ कंपनियों के शेयर ऐसे अर्निंग्स मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे हैं, जो तर्क से परे है। जबकि कई में संस्थागत निवेशकों की भागीदारी बेहद कम है। सीएनआई रिसर्च के एमडी किशोर ओस्तवाल के अनुसार, ऐसी तेजी हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलती है। जब लिक्विडिटी घटती है या कहानी फीकी पड़ती है, तो गिरावट भी बहुत तेज होती है।
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ सूचना मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमभरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)
