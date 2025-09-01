क्या आगे बढ़ेगी Income Tax रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट, नहीं भरा ITR तो क्या होगा?

जो टैक्सपेयर्स 15 सिंतबर की लास्ट डेट चूक जाएं, उनका क्या होगा? ऐसे टैक्सपेयर्स 15 सिंतबर के बाद 31 दिसंबर 2025 तक लेट रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए उन्हें पेनल्टी देनी होगी। यह पेनल्टी 1000 रुपये से 5,000 रुपये तक हो सकती है। आप जितने लेट होंगे, उतनी अधिक पेनल्टी लगेगी। जिन लोगों की इनकम 5 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें बिलेटेड रिटर्न फाइल करने पर 5,000 रुपये तक पेनल्टी देनी होगी। जिन टैक्सपेयर्स की कुल टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये या इससे कम है, उन्हें अधिकतम 1000 रुपये तक पेनल्टी देनी होगी। ध्यान रखें कि आप आईटीआर भरने में काफी अधिक विलंब करते हैं, तो आप कुछ डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे। इससे आपकी टैक्स देनदारी बढ़ जाएगी।