PPF में 8 हजार रुपये महीने के निवेश से 20 साल में जमा होंगे 42 लाख रुपये, समझिए गणित

पीपीएफ में एक वित्त वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये जमा कर सकते हैं। वहीं, एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1,50,000 रुपये डिपॉजिट कराए जा सकते हैं। आप चाहें तो एकमुश्त निवेश कर सकते हैं या किस्तों में भी पैसा जमा करा सकते हैं। आप चाहें तो हर महीने पीपीएफ में पैसा जमा करा सकते हैं, लेकिन एक साल में कुल पैसा 1.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पीपीएफ स्कीम में किये गए निवेश पर आयकर अधिनियम के सेक्शन 80सी के तहत टैक्स डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं।