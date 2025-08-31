Patrika LogoSwitch to English

PPF में 8 हजार रुपये महीने के निवेश से 20 साल में जमा होंगे 42 लाख रुपये, समझिए गणित

PPF Calculator: पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इस समय 7.1 फीसदी सालाना ब्याज दर मिल रही है। पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी को पोस्ट ऑफिस में आवेदन देकर 5-5 साल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Aug 31, 2025

PPF Calculator
पीपीएफ में इस समय 7.1 फीसदी सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर ऑफर हो रही है। (PC: Gemini)

Public Provident Fund Calculator: अगर आप शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड जैसे जोखिम भरे निवेश विकल्पों में पैसा लगाने का जोखिम नहीं ले सकते, तो पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स में पैसा लगा सकते हैं। ये सरकार समर्थित योजनाएं होती हैं, इसलिए यहां गारंटीड रिटर्न मिलता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी ऐसी ही एक स्कीम है। इस स्कीम में अगर आप 8 हजार रुपये महीने निवेश करें, तो 20 साल में 42 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। आइए इस स्कीम के बारे में जानते हैं।

पीपीएफ ब्याज दर

सरकार हर तीन महीने में पीपीएफ की ब्याज दर तय करती है। इस समय पीपीएफ में 7.1 फीसदी सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर ऑफर हो रही है। प्रत्येक वित्त वर्ष के आखिर में ब्याज खाते में जमा होता है। साथ ही पीपीएफ में मिला ब्याज टैक्स फ्री होता है।

1 साल में 1.5 लाख रुपये कर सकते हैं जमा

पीपीएफ में एक वित्त वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये जमा कर सकते हैं। वहीं, एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1,50,000 रुपये डिपॉजिट कराए जा सकते हैं। आप चाहें तो एकमुश्त निवेश कर सकते हैं या किस्तों में भी पैसा जमा करा सकते हैं। आप चाहें तो हर महीने पीपीएफ में पैसा जमा करा सकते हैं, लेकिन एक साल में कुल पैसा 1.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पीपीएफ स्कीम में किये गए निवेश पर आयकर अधिनियम के सेक्शन 80सी के तहत टैक्स डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं।

मैच्योरिटी को बढ़ा सकते हैं आगे

पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में मैच्योरिटी अवधि 15 वित्त वर्ष होती है। इसमें खाता खुलने वाला वित्त वर्ष शामिल नहीं होता है। अगर आप चाहें, तो मैच्योरिटी को 5-5 साल के लिए आगे भी बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस में आवेदन देना होगा।

कैसे बनेगा 42 लाख रुपये का फंड?

अगर आप 20 साल तक 8 हजार रुपये महीने एसआईपी में डालते रहें, तो आपके पास 42,61,304 रुपये का फंड जमा हो जाएगा। इसमें 19,20,000 रुपये आपकी निवेश राशि होगी और 23,41,304 रुपये ब्याज आय होगी।

