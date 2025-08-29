Green Home Loan क्या है? इसमें मिलते हैं कम ब्याज दर समेत ये खास फायदे

बड़ी संख्या में घर खरीदार ग्रीन बिल्डिंग में घर खरीदना चाहते हैं या अपने घर को रेनोवेट कर इको-फ्रेंडली बनाना चाहते हैं। इसके पीछे एक उद्देश्य कार्बन फुट प्रिंट को कम करना भी है। ऐसे ग्राहकों के लिए ही ग्रीन होम लोन कैटेगरी है। इस लोन की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। बेसिक होम लोन के सीईओ और को-फाउंडर अतुल मोंगा ने कहा, 'अगर आप पर्यावरण के अनुकूल घर बनाना चाहते हैं, एनर्जी एफिशिएंट घर खरीदना चाहते हैं या अपने मौजूदा घर को इको-फ्रेंडली बनाना चाहते हैं, तो आप ग्रीन होम लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां आपको कम ब्याज दर मिलेगी और शर्तें भी बेहतर होंगी।'