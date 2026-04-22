HCL, TCS और Infosys… 10% तक टूट गए IT कंपनियों के शेयर, क्या है इस भारी बिकवाली के पीछे वजह?

Why IT Shares Fall Today: बुधवार सुबह शेयर बाजार खुलते ही IT सेक्टर में मानो भूकंप आ गया। देखते ही देखते पूरा IT इंडेक्स धड़ाम हो गया। कुछ ही घंटों में निवेशकों के करोड़ों रुपये स्वाहा हो गए। एक दिन पहले HCL Technologies के मार्च तिमाही के नतीजे जारी हुए थे। आज कंपनी के शेयर करीब 10 फीसदी टूट गए। यह कंपनी के लिए पिछले ग्यारह वर्षों की सबसे बड़ी गिरावट है। Nifty IT इंडेक्स 3.35% टूटकर 30,665 पर आ गया। Infosys, TCS और Tech Mahindra भी 2 से 3% तक फिसले। इंडेक्स का एक भी शेयर हरे निशान में नहीं था। सब लाल थे।